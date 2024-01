Carmen Calvo pide a García Castellón no pronunciarse sobre amnistía hasta que se sea ley: "No respetamos los tiempos"

25/01/2024 La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i) y la diputada del PSOE y exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo (d), durante la Comisión de Igualdad, en el Congreso de los Diputados, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante su comparecencia, ha informado sobre las líneas generales de la política de su departamento. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

La exvicepresidenta del Gobierno y actual diputada del PSOE, Carmen Calvo, ha señalado que el Poder Judicial debe respetar el trabajo legislativo y considera que no debe pronunciarse sobre la amnistía hasta que sea aprobada y se convierta en ley. A su juicio no se están respetando los tiempos. Calvo ha hecho estas declaraciones al ser interrogada sobre el auto publicado este jueves por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor de la causa de 'Tsunami' que señala que las graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados posteriores a la sentencia del 'procès' son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". La interpretación de los hechos que hace el juez, va en sentido contrario a la enmienda pactada a última hora entre PSOE y Junts y podría complicar la inclusión en la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami. Se da la circunstancia de que ese artículo concreto del Convenio Europeo es uno de los excluidos expresamente en la ley de amnistía tras la última modificación que ha sufrido la proposición de ley, aunque esa violación de los derechos humanos debe ser "manifiesta" y "con intención directa", según recoge la enmienda incorporada el pasado 23 de enero. LA EXQUISITEZ DE NO PRONUNCIARSE "El Poder Judicial tiene también que respetar que estamos en el trabajo legislativo ahora mismo, en un trabajo parlamentario que requiere también de la exquisitez de no pronunciarte", ha indicado en el Congreso, a la entrada de la Comisión de Igualdad. "Particularmente cuando formas parte de otro poder hasta que el texto definitivamente se pueda aprobar, aparezca en el Boletín Oficial del Estado y se convierta en ley, que es cuando los tribunales de nuestro país pueden aplicarlo", ha añadido a continuación. Calvo considera que no se respetan los tiempos y esto "no es bueno" porque no da tranquilidad a los ciudadanos, que a su juicio es lo que necesita el país. POLÉMICA CON GARCÍA PAGE Por otro lado, respecto a las críticas lanzadas por el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que dijo que el PSOE se encuentra "en el extrarradio de la Constitución", Calvo considera que en los momentos "complicados" hay que ayudar a las siglas del propio partido. "Sobre todo porque él tiene muy buenos resultados electorales, está muy bien valorado en su territorio y se puede, evidentemente, permitir apoyar a su partido en otro episodio y en otros lugares", ha señalado. En todo caso, no considera que haya que sancionar a Page por sus declaraciones aunque considera que las críticas deben pronunciarse dentro del partido y le recuerda que el pasado fin de semana tuvo dos órganos en los que pudo hablar con libertad. Se refería a la Convención Política y el Comité Federal que el PSOE celebró en A Coruña, a los que Page no acudió porque estaba de viaje en China. En ese sentido sostiene que los partidos están para dar tranquilidad a la ciudadanía porque son un instrumento de organización del poder reconocido por la Constitución, "así que yo prefiero decirlo dentro que fuera", ha apuntado.