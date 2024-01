Ayuso acusa al PSOE de despreciar a Page y ve un "error" que le abran la puerta de salida

17/01/2024 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a 17 de enero de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España). Durante el encuentro, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcalá, han tratado temas como la habilitación de un centro de acogida transitorio para los migrantes llegados de Canarias. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al PSOE de despreciar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al no seguir la línea del partido, y considera "un completo error" que le enseñen la puerta de salida. "No puede ser que aquellas personas que han gobernado porque han cosechado amplias mayorías sean hoy despreciadas dentro de su propio partido porque no siguen la línea marcada", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Ha recordado que Page, como ella, gobierna con mayoría absoluta, que solo es posible "cuando se gobierna para todos los ciudadanos y cuando convences a gente que no es de tu espectro político, como le pasó a Joaquín Leguina o Felipe González", también socialistas. Para Ayuso, es el PSOE el auténtico desleal con sus propias siglas: "El socialismo no es lo que estamos viendo ahora". La presidenta popular ha considerado un error que los socialistas enseñen a Page la puerta de salida, porque "el PSOE perdería otra comunidad autónoma y ya le quedarían dos". "Es para hacérselo mirar. Yo como Partido Popular me beneficio, pero me daría bastante pena", ha añadido. NO ACTUAR "COMO SECTA" Ayuso ha explicado que ella se ha entendido con Page en muchas ocasiones porque han tratado de mirar cada uno por las regiones vecinas. Al preguntársele si le gustaría que Page entrara en el PP, la presidenta madrileña ha respondido que lo que le gustaría a ella es que "se respetara cada uno como es desde su punto de vista". "Es lo que hacemos en los partidos que no actuamos como secta", aunque ha añadido que lo que le ocurra al PSOE no es su problema.