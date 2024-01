Alcaldesa Vitoria destaca "la capacidad de llegar a acuerdos" del Gobierno municipal al pactar con Bildu las cuentas

25/01/2024 Maider Etxebarria y Beatriz Artolazabal. La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha puesto en valor "la capacidad del Gobierno municipal -integrado por PSE y PNV- para llegar a acuerdos" con los grupos de la oposición, tras pactar con EH Bildu el proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para este año 2024. POLITICA

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha puesto en valor "la capacidad del Gobierno municipal -integrado por PSE y PNV- para llegar a acuerdos" con los grupos de la oposición, tras pactar con EH Bildu el proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para este año 2024. Etxebarria, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañada por la teniente de alcaldesa, Beariz Artolazabal, ha calificado el acuerdo con la coalición soberanista de "importantísimo", ya que permite "trazar los proyectos y líneas maestras de la legislatura". La regidora municipal ha destacado "la capacidad de llegar a acuerdos" con los grupos de la oposición, "no solo porque el Gobierno está en minoría, sino porque lo exigía la ciudadanía". Asimismo, ha dado "mucho más valor al cuerdo" con EH Bildu, debido al actual contexto político, dentro de un "clima preelectoral que lo embarra todo" y, tras la falta de acuerdo en el presupuesto de otras instituciones", en clara alusión a la Diputación Foral de Álava. Etxebarria ha asegurado que su Gobierno ha mantenido "siempre la misma actitud", "negociando de manera discreta" con todos los grupos de la oposición. "No hemos cambiado de actitud seguimos las líneas progresistas del Gobierno", ha señalado, para añadir que "la parálisis y la confrontación no son una opción". "El dialogo es una obligación", ha remarcado. La alcaldesa, quien manifestó hace tan solo una semana que creía "factible" la prórroga presupuestaria ante la dificultad de lograr acuerdos, ha manifestado que "lo importante no es el proceso, sino el momento final al que hemos llegado. Las negociaciones van alternando, dependiendo del momento", ha agregado. SOCIO PREFERENTE Etxebarria ha descartado que, tras este pacto en las cuentas públicas, EH Bildu pase a ser el socio prioritario del Gobierno municipal (PSE-PNV). "Este Gobierno no tiene ningún tipo de socio preferente. La legislatura pasada pactamos con Elkarrekin Podemos y ahora ha sido con EH Bildu. Al principio de legislatura acordamos con el PP. No hay socios preferentes, estamos aquí para mejorar el bienestar de la ciudadanía de Vitoria y es lo que estamos haciendo con en este acuerdo", ha zanjado. "El Gobierno ha apostado y va a apostar siempre por el rigor y el entendimiento. Hemos alcanzado acuerdos con todos los grupos de la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin, aunque en materia presupuestaria no ha sido posible el acuerdo", ha añadido, respecto a las dos últimas formaciones, al haber "líneas rojas difíciles de salvar". Aún así, la alcaldesa socialista ha augurado que "habrá nuevos escenarios de entendimiento más adelante" con todos los grupos de la oposición, "a lo largo de la legislatura". Por otra parte, ha agradecido que EH Bildu ha demostrado que "con su aportación al presupuesto trabaja en positivo" y ha explicado que las modificaciones presupuestarias de la coalición abertzale, valoradas en seis millones de euros, "suponen la mejora de partidas en servicios sociales, comercio y transición energética". "Teníamos un buen proyecto que ahora se ve reforzado", ha agregado. "El acuerdo aporta confianza y consolida a la ciudad en sus servicios públicos, además de dar cumplimiento a los 100 compromisos del Gobierno con la ciudadanía. Vitoria dispondrá de un presupuesto de 458,9 millones de euros, 24,3 millones más que el pasado año, el mayor de toda la historia del Ayuntamiento, con una inversión de récord de 60,4 millones", ha reseñado. "Lo primero debe ser Vitoria. Estamos aquí para ocuparnos de las cosas que facilitan la vida de la gente y hacer que la ciudad avance. Defendemos la cultura del pacto", ha concluido Etxebarria. "SENTIDO DE CIUDAD" Por su parte, la primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, ha querido hacer hincapié en que "la política es el arte de sumar" y ha agradecido "la actitud positiva" de EH Bildu para sacar adelante las cuentas municipales de este ejercicio. "El PNV es un partido con larga tradición pactista en todas las instituciones, sin líneas rojas y sin vetos. Lo hemos demostrado con propuestas realistas, coherentes y buenas en la ciudad. El Gobierno ha acordado con el partido Popular, ahora con EH Bildu y a futuro también acordará con Elkarrekin", ha señalado. "La ciudadanía pide que nos pongamos de acuerdo con sentido de ciudad, priorizando a las personas frente a las cuestiones partidarias. Este Gobierno realiza un ofrecimiento sincero de dialogo y acuerdo, sin vetos ni exclusiones, con todas las fuerzas políticas, para mejorar la vida de ciudadanos y dar respuesta a los retos de ciudad", ha añadido. Artolazabal ha señalado que "hoy es un día importante para la ciudad", tras "lograr un acuerdo positivo y necesario para defender a Vitoria-Gasteiz e impulsar los retos sociales, la transición energética, los cuidados de la gente, la economía y los servicios públicos de calidad". "El presupuesto es un buen proyecto que responde a los desafíos de la ciudad, en cuanto al crecimiento económico, transformación digital, cuidados y transición energética", ha añadido. "Acordar es sumar, ceder y colaborar. Actuar desde la flexibilibilidad, sin posturas de máximos, tanto por parte del Gobierno como la oposición. Cuando hay voluntad de acuerdo, este se logra y la propuesta de EH Bildu ha sido coherente", ha finalizado la jeltzale.