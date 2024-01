Tudanca ve en la política fiscal de Madrid "el agujero negro del desarrollo de CyL" y acusa a Mañueco de incompetencia

24/01/2024 Aceves, Tudanca y Martín durante el encuentro celebrado en Segovia. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN

El secretario regional del PSOE y portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado este miércoles que "el agujero negro que impide el desarrollo de Castilla y León es Madrid" y ha culpado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de ser "perjudicial" para las empresas de la Comunidad por lo que le ha pedido qie "gobierne y ejerza sus competencias y deje de hacer ruido para tapar su incompetencia". Tudanca, que ha participado en un desayuno junto al secretario provincial del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha asegurado que la tendencia de asentamiento empresarial en la región es "dramática", porque "en los últimos 15 años, el saldo de empresas que llegan y se van en Castilla y León ha sido de 550 empresas menos". En este sentido, el responsable socialista ha aseverado que en el último trimestre 54 empresas han dejado la región, con una facturación de más de 18 millones de euros, de las que 44 se han ido a Madrid. Por ello, para Luis Tudanca, "el Gobierno de Mañueco es tan perjudicial para las empresas, para la industria de Castilla y León como lo son los independentistas para Cataluña". Según el portavoz regional socialista, tanto Cataluña como Castilla y León muestran "los peores saldos de fuga de empresas de toda España" a lo que ha añadido que el "problema" de esta fuga empresarial se debe al "desmantelamiento" de la política industrial y de empleo, con un ataque a las confederaciones empresariales, sindicatos y representantes de los trabajadores. Además de la valoración negativa de la gestión económica y empresarial de la región, Luis Tudanca ha calificado como 'dumping' (práctica anticompetitiva) la política que realiza Madrid, que provoca que las empresas de la región se trasladen hasta la Comunidad vecina. "Es significativo que no se van al País Vasco, o a Cataluña, o a Valencia: se van a Madrid", ha subrayado el responsable del PSOE en Castilla y León. En su primera visita a la sede provincial de PSOE Segovia, Luis Tudanca ha abordado varios asuntos de interés regional, además de la política de Industria y Empleo. Respecto a Sanidad, para Luis Tudanca hay un "blindaje" de los recortes y la privatización de los servicios sanitarios, que la Junta ha aprovechado para ejecutar durante la pandemia de Covid. Asimismo, el socialista ha manifestado que, en este periodo de incremento de casos de gripe, Covid y afecciones respiratorias, "es inadmisible que la lista de espera para Atención Primaria sea de 8, 10 o hasta 15 días" y ha defendido que este servicio debería atender a los ciudadanos "en un plazo no mayor de 48 horas". INUNDACIONES. Respecto a la polémica suscitada estos días, debida a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de varios ríos en las provincias de Segovia y Valladolid, tanto Luis Tudanca como el secretario provincial del PSOE Segovia, José Luis Aceves, y la portavoz municipal socialista de Segovia, Clara Martín, han insistido en que "la Confederación informó de manera adecuada sobre la gestión de las presas a quien debía, la Junta". Asimismo, han explicado que la responsabilidad de comunicar a los ayuntamientos y resto de instituciones implicadas cualquier asunto de Protección Civil corresponde a la Junta, que es quien tiene las competencias sobre ello. Para Aceves, "el PP es cada vez más negacionista, por su asociación con VOX, y elude sus responsabilidades", mientras que Clara Martín ha comentado que no entiende las peticiones que se realizan, en su caso, desde el Ayuntamiento de Segovia a los grupos políticos de la oposición, "que no tienen competencia en áreas de Gobierno". Ante esta situación Luis Tudanca, al respecto, ha anunciado que en las Cortes regionales presentarán una petición para modificar el 'Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León, INUNcyl', que data del 2010 y debe ser actualizado, para ser más eficaces en atender a los ciudadanos.