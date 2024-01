Teruel Existe crea un grupo de investigación sobre gestión del agua "ante un posible trasvase del Ebro"

24/01/2024 El diputado autonómico de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA ARAGÓN-TERUEL EXISTE.

El diputado autonómico del grupo Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha anunciado este miércoles que el Movimiento Ciudadano Teruel Existe creará un grupo de investigación sobre gestión del agua con el fin de "estudiar el uso de este recurso ante las últimas informaciones que apuntan a un posible trasvase del Ebro a otras comunidades". Moreno ha explicado que este grupo de investigación "replicará el modelo seguido por el grupo de investigación de renovables del Movimiento Ciudadano que tanto éxito ha tenido poniendo sobre la mesa los problemas de la instalación de macroparques y frenándolos en muchos casos". El nuevo grupo de investigación estudiará "la gestión eficiente del agua y vigilará que Aragón no se convierta otra vez en el territorio a sacrificar para beneficiar a otras comunidades autónomas", ha especificado. Ha añadido que la forma de funcionar será la misma que hasta ahora: "El grupo parlamentario Aragón Teruel Existe será el instrumento político del Movimiento ciudadano en estas Cortes para llevar a cabo logros reales para la ciudadanía". Moreno ha destacado que "somos el único grupo parlamentario que no tiene servidumbres políticas en Madrid, por lo que podemos hablar con libertad desde Aragón". "BLOQUE POLÍTICO ARAGONÉS FRENTE AL TRASVASE" Joaquín Moreno también ha propuesto "un bloque político aragonés frente al intento de trasvase, una oposición firme ante el Gobierno de España y su ministra de Transición Ecológica frente a los intentos de volver a planificar un trasvase del rio Ebro". "Hacemos una petición al Ministerio de Transición de invertir en el desarrollo de la gestión eficiente del agua, para todos los territorios. Los aragoneses siempre hemos sido solidarios, pero no podemos quedarnos callados cuando se explotan nuestros recursos en beneficio de territorios más ricos y poblados", ha concluido.