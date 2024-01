Tertsch, a Bolaños: "Que no le vuelen la cara a tiros como a Vidal-Quadras y haya que consultar si es terrorismo bueno"

25/01/2020 el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, en el acto donde el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, ha recibido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en Madrid a 25 de enero de 2020 POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha arremetido contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a cuenta de la inclusión del terrorismo en la ley de amnistía, salvo que haya intención directa de "violaciones graves" de Derechos Humanos . "Dios no quiera que le vuelen la cara a tiros como a Vidal-Quadras y tengamos que consultarle si ese terrorismo es bueno o malo", ha escrito en la red social X (antes Twitter). El PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos pactaron el martes una enmienda a la ley que regulará la amnistía a los implicados en el 'procés' que limita la exclusión de los delitos de terrorismo a casos en los que "hayan causado violaciones graves" de los Derechos Humanos, lo que permitiría amnistiar a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y los diez encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democràtic' que están siendo investigados en la Audiencia Nacional. Bolaños se refirió a la enmienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y justificó que el Gobierno "dijo que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de Derechos Humanos". "Con un par", replicó en redes la portavoz de Vox, Pepa Millán. "HASTA HAMÁS LES VALORA" Pero el eurodiputado ha ido más allá y, haciéndose eco de las palabras del ministro, ha trazado un paralelismo con el caso del ex eurodiputado del PP y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, que recibió un disparo en la cara en plena calle en Madrid el pasado noviembre. "Dios no quiera que le vuelen la cara a tiros a Bolaños como a Vidal-Quadras y tengamos que consultarle a él si ese terrorismo es bueno o malo", ha indicado Tertsch. Asimismo, ha agregado que "el terrorismo hoy no parece ser un peligro para sus mayores benefactores, encubridores y, próximamente, promotores que sin duda están en el Gobierno de (Pedro) Sánchez". "Hasta Hamás lo valora como debe", ha concluido, en alusión al agradecimiento que el grupo islamista trasladó al Ejecutivo cuando Sánchez expresó que el número de civiles palestinos muertos en el marco del enfrentamiento en curso con Israel es "insoportable".