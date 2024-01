Tellado ve "injerencia" del Gobierno en el TC pero espera que actúe con "imparcialidad" cuando el PP recurra la amnistía

03/01/2024 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 3 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la rueda de prensa, ha presentado la enmienda a la totalidad, con texto alternativo del PP a la ley de amnistía. Esta enmienda está prevista que sea registrada por el Partido Popular hoy en el Congreso de los Diputados y se debatirá y votará en el Senado, debido a las obras que se están realizando en el hemiciclo del Congreso. La enmienda contempla la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado este miércoles la "injerencia clara" por parte del Gobierno en el Tribunal Constitucional tras sus últimos nombramientos, pero ha dicho que espera que actúe con "imparcialidad y profesionalidad" cuando el Partido Popular recurra la ley de amnistía. "Cuando apelemos al TC esperamos que desde la imparcialidad y la profesionalidad de su miembros se dé respuesta a ese recurso", ha declarado Tellado en una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press. El dirigente del PP ha indicado que con el Gobierno de Sánchez ha habido una "injerencia clara" en el Tribunal Constitucional y ha resaltado que la persona que hoy lo preside, Cándido Conde-Pumpido "fue fiscal general del Estado nombrado a dedo". "Y por lo tanto entiendan las suspicacias que pueda haber. Yo lo que no dudo es de la profesionalidad de las personas. Y espero y deseo que cuando el recurso del PP llegue al Tribunal Constitucional, sea atendido con la imparcialidad que requiere un asunto tan grave", ha abundado. DICE QUE PONS HA CORREGIDO PERO TERESA RIBERA NO LO HA HECHO Tellado no ha querido entrar en las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons --asegurando que el TC es el "cáncer del Estado de Derecho"-- y ha recalcado que las ha "matizado". "Creo que no necesita que yo las aclare", ha zanjado, para subrayar que su compañero de partido "corrigió sus declaraciones" pero la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no ha "reparado" las suyas tras sus críticas al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.