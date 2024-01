Sumar exige a Interior medidas urgentes ante la situación "insostenible" con los solicitantes de asilo en Barajas

06/10/2023 El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago (i), y los diputados de Sumar Francisco Sierra (d) y Tesh Sidi (c), ofrecen una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2023, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

Sumar ha reclamado al Ministerio del Interior adoptar medidas urgentes, como aumentar los recursos humanos y materiales, para garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo en las dependencias del aeropuerto de Barajas, ante la situación "insostenible" por la "sobreocupación" y los retrasos a la hora de atender las peticiones. Así lo trasladan los diputados del grupo plurinacional Tesh Sidi (Más Madrid), Enrique Santiago (IU) y Viceçs Vidal (Més) a través de una serie de preguntas parlamentarias al Gobierno, donde alertan de la situación de "hacinamiento e insalubridad de las salas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para atender a los demandantes de asilo. Los parlamentarios remarcan que la situación es "ya insostenible" y, ejemplo de ello, es que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que, desde agosto pasado, se ha producido un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional que ha provocado una "sobreocupación" en las salas de atención y "preocupantes retrasos" en la formalización de las solicitudes de asilo. "Hasta tal punto es así que CEAR denuncia que se están vulnerando los derechos fundamentales de estas personas y que se requieren medidas urgentes para solucionar esta situación", han desgranado para añadir que también el Defensor del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) demandan una solución. Luego, añaden que "para complicar más las cosas" Cruz Roja ha renunciado a trabajar en Barajas temporalmente ante el "caos" con los solicitantes de asilo y hasta que se solucione esta situación. Todo ello, por tanto, revela a juicio de los diputados de Sumar que existe una evidente falta de recursos en Barajas para atender correctamente a los solicitantes de asilo. "En estos momentos no hay condiciones dignas para la estancia y alojamiento de las personas solicitantes, con episodios de hacinamiento, suciedad e insalubridad inaceptables", han denunciado. Por ello, requieren al Ministerio del Interior si piensa adoptar medidas "urgentes" y se va a habilitar instalaciones "adecuadas" que garanticen condiciones mínimas de acogida, así como elevar los recursos humanos y materiales para reducir el tiempo de internamiento de los solicitantes de asilo. "¿Cómo se va a mejorar la colaboración entre las entidades y actores implicados en la acogida y tramitación de las solicitudes de asilo?", preguntan los tres diputados de Sumar, que además piden al Gobierno que valore la renuncia de Cruz Roja a trabajar en Barajas. POLÉMICA Ayer, el Ministerio del Interior señaló que respeta pero "no comparte" la decisión de Cruz Roja de renunciar a trabajar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante la situación de hacinamiento debido a los migrantes procedentes de países africanos que solicitan asilo al hacer escala en la capital. La polémica surge tras semanas denunciando los sindicatos de la Policía el "hacinamiento" de solicitantes de asilo y, además, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid atendió al recurso de la Fiscalía y anuló su autorización de la semana pasada para trasladar a migrantes solicitantes de protección internacional desde Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, al entender que no se había respetado la ley de asilo. Interior apuntó también que se ha reforzado el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ante el problema en el puesto fronterizo de Barajas. SUMAR INSISTE TRAS LA SENTENCIA DEL TS SOBRE DEVOLUCIONES EN CALIENTE Por otro lado y a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las devoluciones en caliente de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021, Sumar también ha registrado preguntas parlamentarias para pedir explicaciones a Interior. En este caso por medio de la portavoz adjunta y diputada de en Comú Podem Aina Vidal y su compañero de bancada Félix Alonso, que demandan al departamento que dirige Grande Marlaska que determine quién estableció los criterios para elegir a los menores para su devolución inmediata, por qué no se informó de este asunto a la Fiscalía en Ceuta y los motivos por los que no se atendió el criterio de la jefa del Área de Menores de Ceuta. A su vez, el diputado Gerardo Pisarello ha señalado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que muchas organizaciones de derechos humanos ya denunciaron que lo ocurrido en Ceuta era "absolutamente intolerable" y que "los acuerdos que se puedan tener con Mohamed VI (Rey de Marruecos) no son ninguna excusa para no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos". Además, ha admitido que en Sumar les hubiera gustado que el ministro de Interior hubiera sido "contundente" en su comparecencia de ayer tras esta sentencia, pero ha lamentado que al final no fuera así. Por tanto, ahora le piden que "repare el daño causado" a esos menores no acompañados y que éstos puedan retornar a España.