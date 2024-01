Robles presenta mañana al Congreso sus planes de legislatura, con sus socios en contra de enviar militares al Mar Rojo

29/03/2023 La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 29 de marzo de 2023, en Madrid (España). La ministra de Defensa comparece para explicar la ayuda militar de España a Ucrania y la decisión del Gobierno de enviar un total de diez carros de combate 'Leopard' al Gobierno de Volodimir Zelenski. Robles comparece a petición de EH Bildu, ERC, BNG y CUP, que reclamaron que el Ejecutivo detallara las "implicaciones" que puede tener la aportación de más armamento en la guerra de Ucrania, sin que el envío de los 'Leopard' haya sido además debatido y votado por el Parlamento. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este jueves en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su departamento e informar sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, con la posible participación de España en la misión para patrullar el mar Rojo como uno de los temas encima de la mesa, pese al rechazo de la mayoría de socios del Gobierno, entre ellos Sumar, Podemos y BNG. En su comparecencia, solicitada a petición propia y por los grupos del PP, Vox y Mixto, es previsible que Robles informe de la situación con Ucrania, a la que España presta apoyo económico, con material de defensa y en el ámbito humanitario en coordinación con los socios de la UE y la OTAN, cuando casi se cumplen dos años de la invasión rusa. El Ministerio de Defensa informó el martes de que España contribuirá en las llamadas coaliciones multinacionales especializadas, de reciente creación, para coordinar apoyo a Ucrania en los ámbitos de seguridad marítima, artillería de campaña, desminado, defensa antiaérea terrestre y tecnologías de la información. NUEVOS MÓDULOS PARA ENTRENAR A MILITARES DE UCRANIA Además, el departamento ha anunciado nuevos módulos de entrenamiento a las Fuerzas Armadas ucranianas en los sistemas antiaéreos Patriot, NASAMS y Hawk, así como de desminado subacuático. Más de 3.500 soldados ucranianos han recibido ya formación en España. Otro de los temas que presumiblemente se abordará en la comparecencia es el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás, a raíz de la ofensiva lanzada por el movimiento islamista en octubre. El Gobierno se ha posicionado a favor de un alto el fuego permanente en la zona y considera que la solución al conflicto es el reconocimiento de un Estado palestino, para lo que trabaja ya en el seno de la UE. El PP no apoyó esta postura en un primer momento, pero tras expresarse el rey Felipe VI en el mismo sentido, ha modulado su posicionamiento. De su lado, los socios han pedido medidas contundentes contra Israel por lo que consideran un "genocidio" y han reclamado un embargo a la venta de armas a Israel. Según el informe de exportaciones de material de defensa y doble uso elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio correspondiente a 2022, remitido al Congreso, Israel recibió ese año material de defensa por valor de 9.292.435 euros. LOS TENTÁCULOS DE ESTE CONFLICTO Pero, además, el conflicto de Israel y Hamás concierne a España en la medida en que impacta en Líbano, donde hay desplegados más de 600 militares españoles en el marco de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el país de Oriente Próximo. Israel y el partido-milicia chií Hezbolá se cruzan ataques que se han visto incrementados desde el recrudecimiento del conflicto entre el Ejército israelí y Hamás. Los 'cascos azules' de la ONU patrullan en el sur del país para vigilar el cese de estas hostilidades y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. Más de 10.500 personas de 40 naciones están desplegadas con la FINUL, liderada por el general español Aroldo Lázaro. Otro de los tentáculos del conflicto entre Israel y Hamás es el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen están atacando embarcaciones que lo transitan en represalia a los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. El meollo es la misión 'Guardián de la Prosperidad', anunciada por Estados Unidos para atajar los ataques de rebeldes hutíes. En un primer momento, Washington incluyó a España entre los países participantes en la operación, pero Madrid lo desmintió. España también se ha negado a participar en una eventual misión organizada por la UE y a desviar recursos de 'Atalanta', misión en el Índico contra la piratería, para llevarlos a esa zona, como también se llegó a proponer en el bloque comunitario, si bien no se opone a que la operación en cuestión se lleve a cabo. Ahora, Pedro Sánchez ha abierto la puerta a que España se implique en la misión estadounidense con oficiales de enlace. Los partidos de todo el arco parlamentario esperarán explicaciones sobre la participación o no de España y cómo se llevaría a cabo, habida cuenta de que los socios se han opuesto por considerar que la única manera de evitar estos ataques es poner fin al conflicto entre Israel y Hamás. Robles también informará sobre el resto de misiones de España en el exterior. Actualmente, un total de 2.693 hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas se encuentran desplegados en misiones repartidas por Europa, Asia y Oriente Próximo, África y Sudamérica.