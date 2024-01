Puente justifica el cambio sobre terrorismo en la amnistía: Pone "cautelas" sobre cosas "obvias" que están sucediendo

24/01/2024 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c) y el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta de Galicia y diputado del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro (d), a su llegada a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 24 de enero de 2024, en Madrid (España). Puente ha informado sobre las líneas generales de la política de su departamento, entre otros asuntos. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha justificado este miércoles el último pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para acotar de los delitos de terrorismo que serán amnistiables con la Ley de Amnístia y ha negado que con él se haya cruzado la "línea roja" que había fijado su partido. "Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias, ha comentado. Así se ha pronunciado a su llegada a la Comisión de Transportes del Congreso, al ser preguntado sobre la enmienda pactada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos por la que podrán beneficiarse de la amnistía los delitos de terrorismo en los que no haya "intención directa" de causar "violaciones graves de derechos humanos". Esta modificación permitiría amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democrátic' que han sido investigados en la Audiencia Nacional. Uno de los investigados por terrorismo es el expresidente catalán Carles Puigdemont. Aunque Puente considera que "sobran las explicaciones" sobre esta nueva modificación en la proposición de Ley de Amnistía, ha defendido que lo sucedido está bastante "claro". "Hay quien quiere hacer un traje a medida, en un sentido, y otros tratan de evitarlo", ha resumido. NO SE BORRA LA LÍNEA ROJA Puente, como otros miembros del Gobierno, defendió la semana pasada que el terrorismo era "una línea roja" y que no habría más cambios en ese punto de la Ley de Amnistía. Este miércoles ha negado que la nueva enmienda introducida en la norma a su paso por la Comisión de Justicia suponga haber borrado esa línea. "No se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias", ha afirmado el ministro, quien ha reconocido desconocer si aún hay margen para nuevos acuerdos con los independentistas sobre lo relativo al terrorismo porque no forma parte de las negociaciones. También se ha referido, a instancias de la prensa, a las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien insinuó que su partido podría renunciar a presentar más recursos ante el Tribunal Constitucional porque, a su juicio, ese órgano es "el cáncer del Estado de derecho". "ABSURDA" RECTIFICACIÓN DE GONZÁLEZ PONS Después el dirigente 'popular' rectificó, se disculpó por una comparación que, admitió, no había sido "afortunada" y dejó claro que los 'populares' llevarán la Ley de Amnistía al tribunal que preside Cándido Conde Pumpido. "Rectificar es de sabios. Si González Pons rectifica y lo hace en tan poco tiempo yo creo que es consciente del error que ha cometido", ha dicho Puente. Eso sí, desde su punto de vista, la rectificación fue "un poco absurda". "Porque parece que a quien pide perdón no es a las instituciones del Estado a las que ha ofendido sino a los enfermos de cáncer, que tampoco tenían la culpa de que les metiera eso", ha abundado. Además, ha añadido que para el PP "el TC era fetén cuando había un militante suyo de presidente" y ahora que no lo hay "ya no es tan fetén". "Este es el concepto que tiene el Partido Popular de la política, lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás", se ha lamentado.