PSOE tacha las palabras de Pons sobre el TC de "impropias de un demócrata" y dice que no hay disculpa que tape el ataque

12/01/2024 La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), durante su participación en los Encuentros SER, a 12 de enero del 2024 en Sevilla (Andalucía, España). POLITICA María José López - Europa Press

El PSOE ha calificado las palabras del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, de "impropias de un demócrata" asegurando que "no hay disculpa que pueda tapar el ataque" que ha hecho a los magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional (TC). Así se han pronunciado los socialistas después de que Pons haya rectificado este mismo martes sus declaraciones tras comparar el actual TC con un "cáncer del Estado de Derecho" asegurando que no ha sido una comparación "afortunada". Para el PSOE, "no hay paso atrás que disimule lo que piensa" Pons sobre el TC y "no hay disculpa que pueda tapar el ataque", han subrayado fuentes socialistas que, además, han recordado que estas declaraciones se unen a otras realizadas por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "en el mismo sentido de desprestigiar al Tribunal Constitucional". Según los socialistas, el Partido Popular "no soporta lo que no controla", han recriminado, apuntando al mismo tiempo al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No les gusta cualquier renovación del Consejo General del Poder Judicial que implique la pérdida de la mayoría conservadora, y lo bloquean durante cinco años; no logra gobernar, y el Gobierno de España para ellos es ilegítimo", han recalcado. Dicho esto, los socialistas han subrayado que el partido respeta a todas las instituciones del Estado que "emanan del pueblo" y cuyas mayorías responden "a lo que los ciudadanos votan". "Con esta forma de pensar el Partido Popular no solo niega legitimidad a las instituciones: niega legitimidad a lo que votan los ciudadanos", han criticado. Por ello, han denunciado la "deriva populista y reaccionaria" del PP calificándola de "preocupante y peligrosa" para las políticas del Estado. "Un partido que pretende gobernar este país no puede hacerlo a costa de dinamitar todos los consensos, derribar todos los puentes y negar la legitimidad a todo lo que no caiga bajo su control", han rechazado los socialistas.