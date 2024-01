18/07/2021 PSOE-M se felicita de la reducción de árboles afectados en Atocha y advierte del peligro en el Paisaje de la Luz. La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, se ha felicitado este miércoles de la reducción de árboles que serán talados para las obras de la estación pasante de Atocha y ha advertido de la importancia de conservar la protección de la Unesco para el Paisaje de la Luz. POLITICA PSOE

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, se ha felicitado este miércoles de la reducción de árboles que serán talados para las obras de la estación pasante de Atocha y ha advertido de la importancia de conservar la protección de la Unesco para el Paisaje de la Luz. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, confirmó este lunes que sólo se procederá a la tala de un árbol para las obras de la estación pasante de Atocha, evitando así la tala de 246 árboles, ""gracias a un exhaustivo estudio de Adif". En declaraciones a los medios tras participar en el acto en homenaje de los Abogados de Atocha junto al monumento 'El Abrazo' de Juan Genovés en la plaza de Antón Martín, López ha subrayado "todo lo que sea mantener la masa arbórea de Madrid es una magnífica noticia". "Demuestra el compromiso del Gobierno central, no solamente con los árboles, sino con el cambio climático y con que podamos tener un aire limpio y que podamos respirar los madrileños y madrileñas, demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera y demuestra que la lucha vecinal es muy útil y gracias a eso se han mantenido esos árboles que son imprescindibles para poder respirar aire limpio en esta ciudad", ha incidido. En cuanto a la masa arbórea afectada por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, la portavoz adjunta socialista ha recalcado la importancia de conservar la protección del Paisaje de la Luz como patrimonio cultural de la Unesco. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, avanzó esta misma semana que los trabajos para esa ampliación obligarán a talar 29 árboles en el Paseo de la Infanta Isabel, frente a los 51 autorizados inicialmente. "Tendremos que estudiarlo, habrá que verlo y habrá que ver si de verdad son inevitables. Hemos visto cómo en Madrid Río pretendían talar mil árboles, de ahí se fue reduciendo la cifra y precisamente por eso creo que tenemos que estar muy observantes y ver hasta qué punto realmente es imprescindible o no", ha indicado. En cualquier caso, ha subrayado que "sobre todo" es "muy importante" mantener "esa designación como patrimonio de la Unesco". "No se puede poner en riesgo por unas talas de árboles que hay aquí", ha insistido. El Paisaje de la Luz, incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2021, cuenta con el primer paseo arbolado de Europa construido dentro de los límites de la ciudad, creado a mediados del siglo XVI, así como la alameda que se conformó alrededor del palacio del Buen Retiro en el siglo XVII.