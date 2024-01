Pepa Millán (Vox), sobre las palabras de Hermann Tertsch: "¿Y dónde está la polémica?"

16/01/2024 La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ofrece una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, a 16 de enero de 2024, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cuestionado la polémica que se ha generado sobre las declaraciones del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. "¿Y dónde está la polémica? Evidentemente, Dios no quiera que le ocurra nada al señor Bolaños, no entiendo dónde está ahí la polémica", ha declarado. En concreto, la portavoz se ha referido a las palabras de Tertsch en la red social X, quien ha escrito "Dios no quiera que le vuelen la cara a tiros como a Vidal-Quadras y tengamos que consultarle si ese terrorismo es bueno o malo". Millán, en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, ha dicho que las declaraciones del eurodiputado "no son polémicas" y ha pedido que se "centre la atención en que se va a traer al Congreso la ley de amnistía de nuevo", algo que la portavoz ha valorado como "gravísimo". Por otra parte, Millán ha denunciado que es "una burla a todos los españoles" que el Gobierno "esté redefiniendo el concepto de terrorismo porque le conviene para obtener los votos de sus socios separatistas", ha denunciado. "Aquí está la polémica", ha indicado. Para Millán, es inaceptable que "señores que subvirtieron el orden constitucional en Cataluña en el año 2017, que cometieron actos de terrorismo callejero, que están atentando continuamente contra el Estado de derecho y la convivencia de todos los españoles, ahora vayan a ser amnistiados porque al Gobierno le hace falta siete votos para sacar adelante todas sus iniciativas", ha sentenciado.