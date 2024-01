24/01/2024 Page, en su encuentro en Fitur con Moreno, Mazón y López Miras: "A mí están a punto de extraditarme". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado este miércoles, durante la denominada 'conjura de Fitur' que ha reunido a los presidentes 'populares' de la Región de Murcia, Fernando López Miras; Andalucía, Juanma Moreno; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, su situación en el PSOE, después de que se haya convertido en una de las voces más críticas dentro del partido por los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado este miércoles, durante la denominada 'conjura de Fitur' que ha reunido a los presidentes 'populares' de la Región de Murcia, Fernando López Miras; Andalucía, Juanma Moreno; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, su situación en el PSOE, después de que se haya convertido en una de las voces más críticas dentro del partido por los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. En una conversación informal entre los cuatros dirigentes regionales, según ha revelado Antena 3, Page ha explicado el "esquema argumental" en la petición de las autonomías de un fondo de nivelación hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica. "Hay una cifra objetiva, reconocida hasta por el Ministerio, de desajuste del modelo", ha señalado Page, a la vez que el presidente valenciano le adelantaba que llevaría el asunto a las Cortes Valencianas y emplazaba a una comida entre los cuatros presidentes. En este momento, el andaluz Juanma Moreno se dirigía a Page para decirle que esta comida era para él más complicada. "A mí están a punto prácticamente de extraditarme", ha contestado el castellanomanchego, a lo que, entre risas, Mazón le ha replicado: "Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía". "Eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo, 'serán hijos de...'", ha continuado Page, al tiempo que López Miras le ha apuntado: "Tú los tienes nerviosos todo el día". Finalmente, Page ha zanjado la conversación informal revelando su situación en el PSOE tras los pactos con los independentistas y la ley de amnistía: "Yo sufro que no te imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo Dios que se le opone".