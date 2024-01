Morant evita responder a Page y dice que sus declaraciones sobre el PSOE y la Constitución son "opiniones"

11/01/2024 La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios antes de participar en la ceremonia de apertura de València Capital Verde Europea 2024 POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA JORGE GIL/EUROPA PRESS

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha evitado este miércoles responder al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page --que ha considerado que el PSOE se encuentra "en el extrarradio" de la Constitución y ha afirmado que no hay "terrorismo bueno y malo"--, y ha señalado que sus declaraciones son "opiniones". De esta manera ha respondido la ministra, en declaraciones a los medios esta tarde en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), preguntada por las declaraciones del dirigente socialista. En esta línea, Morant ha subrayado que el terrorismo, "conforme lo entiende la ciudadanía", queda "por supuesto" fuera de la amnistía y de "cualquier cobertura de ese tipo", al tiempo que ha asegurado que "todo lo demás son hipérboles y, desde luego, populismo". Al respecto, ha considerado que las manifestaciones de Page "son opiniones", ha afirmado que estos días "escucharemos muchas" y ha aprovechado para remarcado que en España "no hace falta que nadie nos explique lo que significa el terrorismo". Así, se ha mostrado convencida de que "todo el mundo cuando habla de terrorismo sabe de lo que estamos hablando" y, en esta línea, ha defendido que respecto al 'procés' independentista de 2017 "no estamos hablando de terrorismo". Por ello, ha garantizado que el terrorismo, "conforme lo entiende la ciudadanía, por supuesto que queda fuera de la amnistía y fuera de cualquier cobertura de ese tipo". "Todo lo demás son hipérboles y, desde luego, populismo", ha insistido.