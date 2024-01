Miguel Bernardeau: No he sentido presión al hacer de 'Zorro', al contrario, he disfrutado

Silvia García Herráez

Madrid, 24 ene (EFE).- Durante mucho tiempo, la máscara del mítico justiciero 'El Zorro' perteneció a Antonio Banderas. Ahora 19 años después, es Miguel Bernardeau el que interpreta al legendario personaje Diego de la Vega y dice "no sentir presión" por recuperarlo para la nueva serie de Prime Video.

"Al principio cuando me dieron los guiones sí que sentí cierto respeto, pero luego en el rodaje se me olvidó por completo y no sentí esa presión, no había tiempo de pararse a pensar en el respeto que te da", detalla el actor a EFE.

"Yo intentaba hacerlo lo mejor posible, hacer mío el personaje mío, darle mi propia interpretación. Además de, que como es otra historia, pude disfrutar más y divertirme sin tanta presión", agrega en una entrevista sobre la serie 'Zorro', que protagoniza junto a la mexicana Renata Notni.

La serie muestra a un Diego de la Vega más joven que en otros proyectos anteriores, y cuenta cómo se convierte en el primer Zorro no indígena.

Aunque en principio no tiene intención alguna de enfundarse el icónico traje de justiciero, descubrirá la verdadera situación de los habitantes de California durante el periodo mexicano (1821-1846) y las injusticias que sufren a diario.

"Es un nuevo Zorro, diferente a los anteriores. Más joven, que pasa por un proceso de maduración durante la serie y tiene un arco bonito. Se convierte en un hombre de repente, porque pasa de niño a adulto, entiende que su pasado y su padre no es como él creía, y muchos de sus principios y de sus orígenes se revuelven. Y entonces tiene que descubrir quién es, por sí mismo", explica.

'El Zorro', creado en 1919 por Johnston McCulley, fue uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna. En 1920 se produjo el primer salto a la gran pantalla con 'La marca del Zorro', de Fred Niblo y con Douglas Fairbanks como Diego de la Vega. Luego llegarían la serie de Disney de 1957 o las dos películas protagonizadas por Banderas, 'La máscara del Zorro' y 'La leyenda del Zorro'.

Ahora, la nueva serie, de 10 episodios, escrita por Carlos Portela y dirigida por Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría, transportará a los espectadores a una aventura llena de acción y valentía en el siglo XIX, con una historia "totalmente renovada" y adaptada a la época actual.

"Es un trabajo magnífico los que hicieron desde guion, me gustó mucho desde el principio. Es una renovación necesaria de los personajes, de las dinámicas y también incluye cosas actuales, como más personajes femeninos, encima empoderados y fuertes. Aún siendo de época, tiene esa modernización de muchos conceptos que yo creo que hace falta en una serie de ahora", responde contundente Bernardeau.

En esta línea, Notni, quien interpreta a Lolita, el primer amor del Zorro -el personaje de Catherine Zeta Jones en las cintas de Banderas- coincide con el actor en que su personaje, así como los del resto de la producción son "mujeres poderosas".

"Todo el mundo espera seguro ver de mi personaje que es una mujer esperando a que su héroe la rescate, pero no, ella es fuerte e independiente, y es algo que me encanta de esta nueva versión, que también muestra a heroínas mujeres como es el caso del personaje de Nah-Lin (Dalia Xiuhcoatl), una guerrera indígena que lucha por su justicia", detalla.

Y es que, otra de las novedades que trae esta nueva ficción es mostrar el activo papel de los indígenas que vivían en la zona mexicana de California en el siglo XIX.

La ficción, además de llegar este viernes a la plataforma de Prime Video, se estrenará también este domingo en abierto por La 1 de TVE. EFE

