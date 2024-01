Las autonomías aplauden el plan de refuerzo de Sánchez pero exigen concrecion y recursos

Madrid, 24 ene (EFE).- Las comunidades han aplaudido el anuncio de Pedro Sánchez de reforzar la comprensión lectora y las matemáticas entre el alumnado, pero en general echan en falta más concreción y recursos, le recriminan llegar tarde y algunas le recuerdan que lo aplican desde hace tiempo en sus territorios.

A un día de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en donde el presidente del Gobierno y la ministra Pilar Alegría presentarán el plan a la comunidad educativa, las autonomías consultadas por EFE coinciden en que es un primer paso para revertir los males endémicos del sistema y los peores resultados obtenidos por España en un informe PISA, en parte por la pandemia.

La mayor evaluación internacional a estudiantes de 15 años de la OCDE reflejó en diciembre pasado un retroceso generalizado en prácticamente todos los países evaluados y, aunque en el caso español la caída fue más suave, nuestro país también registró una regresión en lectura y matemáticas y un leve repunte en ciencias.

La intención del Gobierno es aumentar la formación del profesorado de matemáticas de primaria y secundaria; rebajar ratios, desdoblar clases y dar clases extraescolares a aquellos que más lo necesitan. La idea es llegar a un total de 4,7 millones de beneficiarios.

La consulta de EFE a las consejerías de Educación refleja que la mayoría se quejan de conocer solo los titulares de prensa pues no se les ha hecho llegar ningún documento oficial; creen que se necesitan más recursos, y regiones como Castilla y León -la que mejor puntuación obtiene en PISA- recuerda que hace tiempo que implementa el refuerzo escolar gratuito fuera del horario lectivo.

A continuación, las valoraciones y exigencias de las comunidades:

Cataluña: Reparto del dinero en función de la renta

La conselleria de Educación ha aplaudido el plan de Sánchez, porque "van en la línea" de las medidas iniciadas por su departamento y en consonancia con los ejes de trabajo consensuados entre la Generalitat y el Ministerio de Educación.

En la reunión mañana del Consejo Escolar, la delegación catalana propondrá que los recursos se distribuyan según la renta y la procedencia de los alumnos para centrarse en atender a los más desfavorecidos y que se tenga en cuenta que Cataluña es una de las comunidades que recibe más alumnado inmigrante.

Para mejorar los conocimientos de los alumnos inmigrantes propondrá aumentar los recursos para las aulas de acogida y de aceleración de aprendizaje de catalán, y más dinero para los municipios que reciben más alumnos extranjeros.

La Junta remarca que ha tenido conocimiento del plan por la prensa. "Cuando se nos dé a conocer oficialmente, podremos pronunciarnos al respecto".

Hasta el momento, remarca, "sólo conocemos los titulares que dejó el presidente Pedro Sánchez en un acto de su partido".

La Consejería de Educación "valora de una manera muy positiva" las acciones avanzadas, y cree que tanto los desdobles horarios o la mejora de la formación docente "redundan en la calidad del sistema y permiten, fundamentalmente, apoyar al alumnado más vulnerable".

"Parece que van en la misma línea que las políticas que está desarrollando el Principado", como la recién aprobada reducción progresiva de la ratio a 23 estudiantes por grupo.

El Gobierno riojano cree todas las medidas encaminadas a mejorar el aprendizaje de matemáticas y la comprensión lectora son bienvenidas, aunque se trata de un problema más complejo que no se soluciona únicamente con esta actuación.

La Rioja está a la espera de que les informen de manera más detallada.

Castilla-La Mancha valora la iniciativa y subraya que el Gobierno "toma medidas ante los datos arrojados por el Informe Pisa, y además con presupuesto". Apoyará las medidas, pero espera conocerlas en futuras conferencias sectoriales.

También matiza que los datos de PISA son resultado de la anterior ley educativa, no de la actual, y agrega que su comunidad trabaja junto a los sindicatos con medidas como bajada de ratios, planes de refuerzo, planes de lectura, etc

El consejero de Educación, Poli Suárez (PP), ha dicho en declaraciones a EFE que el anuncio de Sánchez es "una bomba de humo" que cuenta con una inversión "insuficiente", y ha pedido "más concreción".

Suárez ha invitado al Gobierno a "mirar" a Canarias, pues en noviembre anunció un plan enfocado a la inspección educativa que tenía como objetivo la mejora de la comprensión lectora y la competencia matemática y científica del alumnado, pues "se esperaban" los datos del informe PISA.

La Junta explica que el refuerzo educativo es una práctica que se realiza desde hace una década o más durante la cual se ha ido adaptando, en fondo y forma, especialmente a partir de 2019, a las necesidades detectadas tanto a través de los resultados académicos como a las evaluaciones o pruebas de diagnóstico realizadas cada año en determinadas etapas y materia como una especie de cata para medir el estado de la excelencia educativa.

En la actualidad, todos los refuerzos se engloban dentro del Programa de Éxito Educativo.

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), cree que el plan anunciado es "un cambio de planteamiento absoluto" por parte del PSOE, que asume así las lagunas de un modelo educativo, el de la LOMLOE, que "no atiende la realidad concreta" del alumnado.

Ha añadido que algunas comunidades llevan tiempo insistiendo en que el modelo educativo debe centrarse en áreas instrumentales que sirven "para tener unos bases sólidas".

Cantabria ya viene desarrollando planes de refuerzo de estas áreas en colegios e institutos, que también recogió el PP en su programa electoral.

El Gobierno navarro recibe con satisfacción la medida. Su departamento de Educación ya subrayó, tras conocer PISA 2022, que trabaja en un plan de refuerzo de la competencia lectoescritora.

Recomienda además que el refuerzo se haga con docencia compartida dentro del aula.

La consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, critica que en Aragón los resultados de PISA empeoran cuando gobierna el PSOE.

Su departamento está trabajando en la implementación de programas en matemáticas trasversales, que incluyen formación del profesorado para revertir una situación "de gran preocupación para la comunidad educativa".

El Gobierno Vasco no tiene conocimiento del plan de Sánchez. No sabe qué cuantía va a recibir, ni cuándo y desconoce qué condicionantes pueden tener esas ayudas, de ahí que no se haya pronunciado.

El consejero de Educación, Emilio Viciana, considera que el plan “llega un poco tarde” y, aunque indica que las medidas “son bien recibidas”, cree que con ellas el Gobierno “reconoce” que sus políticas educativas “son completamente incorrectas”.

En su opinión, las medidas deben “ir acompañadas de un incremento de la exigencia a todos los alumnos", y ha recordado que el refuerzo ya se implementa en Madrid “desde hace bastante tiempo”.

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha dado la "bienvenida" a Sánchez a la que ha denominado "vía andaluza" con el plan de refuerzo de comprensión lectora y matemática anunciado .

"Es increíble que en dos años el propio Sánchez haga una enmienda a la totalidad a la LOMLOE, su propia ley", ha sostenido Del Pozo, quien ha subrayado que Andalucía, en su margen competencial, ya casi ha doblado este curso la cantidad de horas que se dedican en Primaria a las matemáticas, la lengua y la lectura, pasando de las 545 que establece la ley a casi mil.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho que esperará a ver si el plan de refuerzo se "concreta" o "si se queda en publicidad, como siempre".

Preguntado por la prensa durante un acto, el jefe del Ejecutivo gallego ha comentado que a ver si "no es simplemente" un "desvío de atención".

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, se ha preguntado qué son las "matemáticas afectivas" de las que habló Sánchez y ha recordado que la Comunitat ya inició un plan de refuerzo de las matemáticas y la comprensión lectora.

Rovira ha incidido en que cuando llegaron al Consell recuperaron las dos horas de matemáticas que "el gobierno anterior había eliminado de primero, segundo y tercero de la ESO" y ha recordado que "las plantillas de docentes se habían calculado con esas dos horas". EFE

