Guterres advierte de que "el terrorismo es una negación de los Derechos Humanos"

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido de que "el terrorismo es una negación de los Derechos Humanos" y por tanto para combatirlo no se puede incurrir en esta misma práctica, al tiempo que ha llamado a actuar ya para combatir el "infierno" en que se ha convertido África, epicentro del yihadismo mundial. El máximo responsable de Naciones Unidas se ha pronunciado de este modo durante el discurso que ha ofrecido ante el Pacto Global Antiterrorista en el que se ha centrado en particular en la situación en África, "epicentro mundial del terrorismo". Millones de africanos se están viendo atrapados por "este creciente infierno" mientras en el continente "Estado Islámico, Al Qaeda y sus filiales están explotando las dinámicas de conflicto local y las fragilidades para avanzar sus agendas" y siembran "violencia, desconfianza y miedo". "Tenemos que combatir este infierno ahora, antes de que se descontrole", ha conminado Guterres, para quien los esfuerzos que a distintos niveles se han venido realizando en el continente para combatir el terrorismo no han sido suficientes. En este sentido, ha defendido que los esfuerzos "deben anclarse en el desarrollo inclusivo y sostenible", habida cuenta de que "el terrorismo encuentra refugio en la fragilidad y la inestabilidad" y explota entre otros la falta de posibilidades, las desigualdades, los abusos a los Derechos Humanos y la percepción de impunidad. En segundo lugar, ha añadido Guterres, tienen que "anclarse en los Derechos Humanos". En este punto, ha recalcado que "el terrorismo representa una negación de los Derechos Humanos" y por tanto no debe combatirse "repitiendo la misma negación". "Demasiado a menudo, las medidas antiterroristas son objeto de abusos o tienen resultados no deseados al ponerse en práctica y llevan a abusos de los Derechos Humanos", ha lamentado, subrayando que "esta es una receta para el resentimiento, para ahondar los agravios y para más muerte y destrucción". África es "un continente con enorme potencial, listo para afrontar los desafíos del siglo XXI", ha señalado Guterres, "pero este potencial solo puede realizarse venciendo la sombra del terrorismo que se está propagando por el continente". "No tenemos un momento que perder", ha recalcado. En su intervención, Guterres ha mencionado expresamente la situación en Somalia, República Democrática del Congo (RDC), Mozambique o la cuenca del lago Chad, y en particular el Sahel, donde "las crecientes hostilidades entre grupos terroristas que luchan por el control del territorio" están creando lo más parecido al "infierno en la tierra para las personas inocentes atrapadas en medio".