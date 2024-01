Errejón critica que en el PP "no hay nadie al volante" tras decir Pons que el TC es un "cáncer del Estado de Derecho"

20/12/2023 El líder de Más País, Iñigo Errejón, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 20 de diciembre de 2023, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El diputado de Sumar y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha recriminado al PP que "no tiene nadie al volante" tras las declaraciones "extraordinariamente graves" del dirigente del partido, Esteban González Pons, tras tildar al actual Tribunal Constitucional (TC) de "cáncer del Estado de Derecho". Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios, a la entrada de la Diputación Permanente del Congreso, para incidir a su juicio en la falta de criterio del PP, dado que un día dice que no se puede discrepar de las opiniones de los jueces y al siguiente califica al tribunal de garantías de cáncer. "El PP se ha acostumbrado demasiadas veces a que cuando no gobierna todo está mal y el señor González Pons se lo tendría que hacer mirar, pero el problema fundamental es el PP donde ahora mismo no hay nadie al volante", ha desgranado el parlamentario de Sumar. Luego, ha proclamado que los populares "han perdido el norte" cuando el país necesita que lo recupere, dado que España necesita también "una oposición responsable".