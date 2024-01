El PSOE se remite a la comparecencia de Robles de mañana para abordar la misión en el mar Rojo y niega "contradicciones"

04/12/2023 La secretaria general del PSOE en la ciudad de Madrid, Mercedes González, durante la actividad ordinaria de la comisión de justicia el día en el que se constituyen 28 comisiones, en el Congreso de los Diputados, a 4 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Congreso constituye hoy un total de 28 comisiones parlamentarias, con el inicio de la actividad ordinaria de la XV legislatura, pues hasta ahora sólo ha habido cuatro Plenos, dos de ellos para sesiones de investidura. En estas sesiones constitutivas de las comisiones se elige la composición de sus mesas, que están formadas por una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. A partir de ahí, las comisiones pueden empezar a organizar su trabajo, empezando por acoger la comparecencia de los ministros del nuevo Gobierno de coalición para que expliquen los planes en cada departamento. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

El PSOE ha negado este miércoles la existencia de "contradicciones" en el Gobierno sobre la implicación de España en una eventual misión para patrullar el mar Rojo ante los ataques de los hutíes, pero no ha profundizado y se ha remitido a la comparecencia ordinaria que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tendrá este jueves en el Congreso. Así lo ha hecho la diputada socialista Mercedes González en la sesión de la Diputación Permanente en la Cámara Baja, ante la petición del PP para citar a Robles y al ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a una comparecencia extraordinaria para dar cuenta por las, a su juicio, "contradicciones" en la postura expresada por el Ejecutivo desde que se conoció la eventual misión. Washington tiene previsto poner en marcha una misión, 'Guardián de la Prosperidad', para patrullar el mar Rojo ante los ataques que los rebeldes hutíes llevan a cabo allí contra embarcaciones en represalia por los ataques israelíes a la Franja de Gaza, en el marco del recrudecimiento del conflicto por la ofensiva lanzada por Hamás en octubre. En un primer momento, Estados Unidos incluyó a España entre los países participantes en la operación, pero Madrid negó su implicación en la misma. Fuentes del Ministerio explicaron después que Estados Unidos trasladó a España sus disculpas por incluirles entre los participantes, que ni siquiera se comunicó de antemano. El Gobierno de Pedro Sánchez también ha rechazado involucrarse en una misión en el mar Rojo puesta en marcha por la Unión Europea (UE) y a desviar recursos de 'Atalanta', misión en el Índico contra la piratería con importante presencia española, para atajar los ataques de los hutíes. No obstante, España no se opone a que la misión se lleve a cabo. TITUBEOS En su turno en la sesión de la Diputación Permanente, el diputado 'popular' Carlos Floriano ha argumentado que las Cortes "merecen una explicación" de la posición del Gobierno en torno al conflicto en el mar Rojo y ha puesto el foco en que su negativa a implicarse en la misión de Estados Unidos conllevó un agradecimiento de los rebeldes hutíes. Para los 'populares', las declaraciones públicas sobre la operación han estado plagadas de "dudas, titubeos, inconsistencia, pasos adelante y hacia atrás", por lo que ven pertinente la comparecencia de los ministros. Sin embargo, ningún grupo, salvo Vox, ha apoyado la iniciativa del PP. El diputado Ignacio Gil Lázaro ha insistido en las "contradicciones, secretismo, idas y venidas constantes" del Ejecutivo sobre este asunto y cree que la actual política exterior es "infiable". Lo ha achacado a "la presencia del comunismo en el Consejo de Ministros", en alusión a Sumar. "Sánchez necesita de los que se sientan en el Consejo de Ministros y otros grupos de la extrema izquierda que están en la estrategia antioccidental y antiatlantista" para permanecer en la Moncloa, ha explicado. ESPAÑA NO PARTICIPARÁ Mercedes González ha recordado a la oposición que Robles comparece este jueves y que Albares lo hará el próximo lunes, asegurando que ambos abordarán el asunto en sus respectivas sesiones y reclamarlas ahora está "fuera de lugar". Además, ha recalcado la postura expresada por España en torno a la misión del mar Rojo: "no apoyar la extensión de 'Atalanta', no vetar la creación de una misión y no participar en la que la UE habilite". "¿Dónde ven la contradicción?", ha preguntado. De su lado, el diputado de Sumar Txema Guijarro se ha expresado en la misma línea y ha sostenido que las declaraciones de Sánchez, Albares y Robles han sido coherentes unas con otras, pero ha querido dejar claro que Sumar no considera "oportuna" la creación de una misión en el mar Rojo. Sin embargo, ha señalado que, mientras no haya participación española en la misma, no son necesarias ni comparecencias ni discusiones en la Comisión de Defensa.