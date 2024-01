El PSOE rechaza la propuesta de Feijóo de una EBAU común en las comunidades del PP: "¡Quién asesora a este hombre!"

23/07/2022 (I-D) El secretario de Organización del partido socialista, Santos Cerdán; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y la secretaría Ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE, Mª Luz Martínez Seijo, durante un Comité Federal del PSOE en la sede del partido, a 23 de julio de 2022, en Madrid (España). El Partido Socialista se ha reunido para abordar hoy cambios en los grupos parlamentarios y en la estructura de la Comisión Ejecutiva Federal. Desde que Adriana Lastra dimitiera de su cargo de vicesecretaria del partido el pasado día 18 de julio, han sido tres los nombramientos que se han sucedido: la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sustituye a Lastra; el exlendakari Patxi López será el nuevo portavoz socialista en el Congreso de los Diputados; y la titular de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, nueva portavoz de la dirección. El comité también discute hoy la convocatoria y el calendario de primarias, así como la "elaboración de las candidaturas a las distintas instituciones". El orden del día también recoge el análisis político que llevará a cabo el secretario general, así como la aprobación de las cuentas del ejercicio 2021 y la del presupuesto de 2022. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

La Secretaria de Educación y Formación Profesional en la Ejecutiva Federal del PSOE, Luz Martínez Seijo, se ha posicionado en contra de la propuesta lanzada este mismo miércoles por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de una prueba de acceso a la Universidad común en todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Considera que invade competencias y resulta imposible garantizar la igualdad entre todos los alumnos. "¡Quién asesora a este hombre!", ha cuestionado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha planteado dudas sobre la viabilidad de llevar a cabo esta iniciativa, que, según apunta, "invadiría competencias de las Universidades". "¿Pretende que haya un súper profe que corrija todos los exámenes de España para que no haya diferencias?" cuestiona la principal responsable en Educación en la dirección del PSOE. "¿Cómo pretende garantizar la igualdad entre centros?", ha preguntado a continuación. De este modo ha expresado su rechazo a esta medida con la que Feijóo pretende que las comunidades autónomas del PP impulsarán una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común para el curso 2025, ya que, según ha dicho, "no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario". En un acto en León, Feijóo defendió que esta propuesta camina hacia el sistema de "igualdad de oportunidades" que defiende su partido y además puso en valor los datos obtenidos por Castilla y León en el informe PISA y ha apostado por "exportar" al resto de España un modelo que, a su juicio, funciona. Según ha dicho, se trata de "blindar las oportunidades", no las desigualdades.