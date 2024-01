El PP responde a Vox que hay que admitir a trámite en el Senado la amnistía: "Hay que combatirla desde la ley, no fuera"

05/12/2023 El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha contestado a Vox que la legalidad obliga a admitir a trámite en el Senado --donde los 'populares' tienen mayoría absoluta-- el proyecto de amnistía. "Vamos a combatir la ley desde la ley, nunca fuera", ha expresado. De esta forma ha reaccionado a que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, avanzara que se querellarán contra los miembros de la Mesa del Senado, dominada por el PP, si el proyecto de amnistía es admitido a trámite, como han hecho con la querella por presunta prevaricación presentada contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los otros cuatro diputados de PSOE y Sumar que votaron a favor de admitir a tramite la ley en la Cámara Baja. En una entrevista este miércoles en RNE, recogida por Europa Press, Tellado ha replicado que desde el PP van a "combatir la ley desde la ley, nunca fuera de la ley". "Porque si no perderíamos la razón que nos asiste y perderíamos la legitimidad que hoy tenemos. Por lo tanto, haremos lo que dentro del marco parlamentario se puede hacer y, por lo tanto, si los letrados y diputados del Congreso dicen que a la ley hay que darle trámite, se le dará el trámite", ha argumentado. A su juicio, "esto no puede estar al capricho de ninguna formación política, porque una ilegalidad sólo se puede combatir desde la legalidad". "Y nadie nos va a sacar de ese marco", ha concluido. 'OPERACIÓN CATALUÑA' El portavoz del PP también ha asegurado que no están "nada preocupados" por las revelaciones sobre la denominada 'Operación Cataluña'. Además, ha destacado que las encuestas auguran que su partido crecerá en las próximas elecciones autonómicas. Tellado ha indicado que "todas las encuestas" dan al Partido Popular "como el gran partido que va a crecer electoralmente en Cataluña". De los tres diputados que tiene tras las elecciones autonómicas de 2021, Tellado ha señalado que según las encuestas pueden pasar a "doce, catorce o los que sean". "Y desde luego no estamos nada preocupados por eso", ha resaltado a la pregunta de si cree que la 'Operación Cataluña', la presunta persecución desde el Gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán, puede afectar al PP en las urnas, a un año para el final de la legislatura en la comunidad. En este sentido, Tellado ha vuelto a calificar de "cortina de humo" la 'Operación Cataluña', que Sánchez "necesita para justificar y esconder" pactos como la amnistía al 'procés', en su opinión. "Yo creo en los poderes del Estado, creo que los gobiernos actúan bien, y por lo tanto, para defender lo contrario hay que demostrarlo", ha apuntado. El portavoz 'popular' ha sostenido que lo que al PP le genera de verdad preocupación es que el Gobierno está sujeto a la "ambición desmedida" de Pedro Sánchez, que está "secuestrado por un prófugo de la Justicia", en alusión al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, al que acepta sus "chantajes".