El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, premio Abogados de Atocha 2024 por su lucha por la justicia

24/01/2024

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés), que aboga por la práctica libre e independiente de la abogacía y denuncia las situaciones que vulneran el derecho a la defensa, ha sido galardonado con el premio Abogados de Atocha 2024 por su lucha en favor de la justicia, la libertad, la democracia y la paz en mundo. El galardón, que distingue a aquellas personas o instituciones que destacan en la defensa de los derechos humanos y la lucha por la libertad, lo ha recogido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en el acto de conmemoración por el 47º aniversario del asesinato de los abogados de Atocha celebrado este miércoles en Madrid. Ortega ha elogiado la labor de la OIAD como portavoz de la situación precaria del ejercicio de la abogacía, especialmente en regiones donde la profesión enfrenta mayores amenazas. "Que el Observatorio exista es, al mismo tiempo, una tragedia cotidiana y una luz de esperanza. Tragedia porque hay abogados amenazados, agredidos e incluso asesinados por el mero hecho de ejercer la defensa de los derechos humanos; y ventana a la esperanza porque hay una red que trabaja por el ejercicio legítimo de la defensa", ha destacado. "La tarea no es sencilla, pero vamos a continuar", ha añadido. Ortega también ha señalado que este miércoles, Día de la Abogacía Amenazada, la memoria del crimen de los abogados de Atocha constituye una "guía insustituible" para la abogacía, la sociedad y el sistema democrático. RED DE MUEJRES DE NEGRO En esta 20ª edición de los premios, la Fundación Abogados de Atocha también ha entregado un reconocimiento a la Red de Mujeres de Negro contra la guerra y a los sanitarios en Gaza por su trabajo por la paz y la no violencia. En el evento también han intervenido el secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo; la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López; el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta, y el decano de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, entre otros. Además, han asistido el vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, Raúl Cordero, y la abogada Cristina Almeida. Previamente al acto, la presidenta de la Abogacía, junto a una delegación de la Fundación Abogados de Atocha y de Comisiones Obreras de Madrid, han visitado los cementerios de Carabanchel y San Isidro, donde reposan los restos de algunos de los abogados asesinados el 24 de enero de 1977 por un grupo de pistoleros de extrema derecha que irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista de España y Comisiones Obreras situado en el número 55 de la calle Atocha. También se ha realizado la ofrenda floral en la plaza de Antón Martín, lugar donde está situado el monumento de Juan Genovés 'El Abrazo', en recuerdo y homenaje a los 'Abogados de Atocha'. LUCHA POR LA JUSTICIA La OIAD es un organismo internacional que aboga por la libertad e independencia en el ejercicio de la abogacía, denunciando amenazas al derecho de defensa. Fue creado en 2016 por el Conseil National des Barreaux (Francia), el Barreau de Paris (Francia), el Consejo General de la Abogacía Española y de Consiglio Nazionale Forense (Italia). Dentro de su labor de denuncia de las amenazas a la abogacía, una de sus principales herramientas de trabajo son las alertas sobre casos de abogados amenazados, que lanza periódicamente para llamar la atención sobre los casos más graves, como la denuncia de las agresiones a la abogada iraní Nasrin Sotoudeh, que fue detenida y golpeada duramente en Irán cuando asistía al funeral de Armita Garavand, fallecida tras su detención por no llevar pañuelo en la cabeza. El Observatorio también ofrece asistencia directa, incluida ayuda financiera, a abogados en dificultades, tanto en el exilio como en su país de origen. En situaciones de emergencia, actúa para mejorar la situación de seguridad del profesional en el país de origen y facilitar su evacuación cuando el riesgo lo requiere.