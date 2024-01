Duro: "Más que un equipo somos amigos"

Valencia, 24 ene (EF).- El delantero del Valencia Hugo Duro destacó en rueda de prensa que una de las principales razones de la gran temporada que están firmando se debe al gran ambiente y la humildad que hay en el vestuario, ya que aseguró que más que un equipo son todos amigos.

"Todo el vestuarios es currante, humilde, joven, todos tienen ganas de aportar porque es una oportunidad única ganarnos un puesto en un Valencia en el que a todo el mundo le hace ilusión estar y más con todos los chavales de la cantera, que aportan trabajo y humildad. Esa competitividad hace un mejor grupo y que estén saliendo las cosas bien. Más que un equipo somos amigos", recalcó.

"Aquí no hay ningún crack, no hay ninguno que pueda dejar de correr, los chavales que suben del filial son una maravilla, humildes, nadie tiene humos, es difícil dar con un grupo así, la gente viene con ganas de reír, trabajar, ayudar al compañero y nunca he visto en un vestuario tan unido", aseguró.

El delantero getafense lleva nueve goles en Liga, el mejor registro de su carrera profesional, aportando además un rendimiento diametralmente opuesto al que tuvo la pasada temporada.

"Cuando vas cumpliendo años vas cogiendo esa experiencia que te puede ayudar. A nivel deportivo tanto dentro como fuera del campo, sí que es el mejor momento de mi carrera", admitió el punta, quien destacó que Rubén Baraja es, sobre todo, un entrenador justo con los futbolistas.

"El míster es una persona justa, pone en el campo a la gente que está más enchufada y no se guía por nombres. El año pasado jugué cuando estuve bien y cuando no, me quitó. Mi año no fue bueno en general y el míster tenía que tomar decisiones para mejorar al equipo. Este año desde el principio habló conmigo y me dijo que lo que quería era trabajo y si a eso le añades la suerte de cara a portería que no tuve el año pasado, todo cambia", explicó.

Después de que desde el club se admitiera al inicio de la temporada que el objetivo era la permanencia, el Valencia se encuentra en la séptima posición, una situación mucho más cercana a luchar por jugar competiciones europeas.

"Está claro que hablamos más que hace cinco meses de eso, estamos lejos del descenso y somos un grupo ambiciosos que quiere mirar a Europa, pero también somos precavidos y ojalá cuando queden cinco jornadas podamos decir que podamos luchar por Europa, pero queda medio año para acabar y hay que ser cautelosos", subrayó.

Su buen rendimiento esta campaña ha provocado comentarios sobre sus posibilidades de ser convocado con la selección nacional y al respecto indicó que "no es un tema para mí sino que depende del seleccionador. Yo a seguir haciendo las cosas bien en mi club y si algún día llega el premio ya veremos, pero sigo concentrado en el Valencia y en seguir haciendo goles".

"Estoy súper cómodo en el Valencia, a parte de por esa unión con la afición porque para mí venir aquí es un orgullo. El Valencia es uno de los grandes de España y ojalá esté muchos años porque soy muy feliz aquí", afirmó.

Sobre el trabajo de su entrenador, al que le resta una temporada más de contrato, comentó que "la continuidad del míster no depende de mí pero el equipo está a muerte con él, sabe lo que el club necesita, está haciendo un pedazo de trabajo, pero si quiere estar más años será una decisión suya y del club".

El Valencia, que suma cuatro victorias consecutivas en Liga, visita la próxima jornada al Atlético de Madrid, y Duro apuntó que "no sé si será el mejor momento pero vamos al Metropolitano a por todas. Ellos también habrán aprendido del partido de ida, en el que nosotros estuvimos bien y ellos mal porque si no haces ese resultado de 3-0. Pero a ver si podemos seguir con esta dinámica porque vamos con la mentalidad de poder ganar allí". EFE

sm/og