Cerdán responde a Page y señala que la mayoría sabe qué es terrorismo: "Y tú deberías saberlo"

19/01/2024

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha respondido este miércoles al presidente de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tras sus críticas a la última enmienda a la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con Junts que acota los delitos de terrorismo que quedan excluidos de la Ley de Amnistía. Page afirmó que "no hay terrorismo bueno y malo" y Cerdán ha contestado señalando que la mayoría sabe qué es terrorismo y él también debería saberlo. "Todo terrorismo es malo", ha indicado el 'número tres' del PSOE en un mensaje en X dirigido a García Page que ha sido recogido por Europa Press. "El problema planteado por otros es, ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", ha lanzado. De este modo respondía a las declaraciones del líder socialista en Castilla La Mancha, que este mismo miércoles afirmó que el PSOE se encuentra "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional" y criticó el último acuerdo del PSOE con Junts, al señalar que no hay "terrorismo bueno o malo". En la víspera, los socialistas acordaron con el partido del expresidente Carles Puigdemont, con Sumar, ERC, Bildu y Podemos, una enmienda que señala los delitos de terrorismo quedarán excluidos de la Ley de Amnistía "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos" como matar o torturar. Dicha enmienda aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso permitiría amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democrátic' que han sido investigados en la Audiencia Nacional. En concreto, se modifica el artículo 2, en su apartado d), para precisar que quedarían excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando" la intención de los acusados fuese generar "violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Los dos artículos del Convenio Europeo al que hace referencia dicha enmienda contemplan el derecho a la vida y la prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradante. A este respecto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al ser interpelado por la prensa sobre si hay algún delito de terrorismo que no atente contra los derechos humanos, ha preguntado si es comparable el terrorismo que se le atribuye al 'procés' con el que "sufrió España" durante décadas. "Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía", ha asegurado