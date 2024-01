Candidato de Bildu dice que ETA ha asumido su responsabilidad política por sus crímenes, pero no el terrorismo de Estado

01/01/1980 El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (i), y el candidato de EHBildu a Lehendakari, Pello Otxandiano (d), durante la Asamblea General de Hegoalde de EHBildu, en Bizkaia Aretoa, a 13 de enero de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Con el 94% de avales de la Asamblea, Otxandiano ha ratificado su candidatura a lehendakari en las próximas elecciones al parlamento vasco que se celebrarán en los próximos meses. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

El candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano, cree que ETA "ha asumido toda su responsabilidad política" por sus crímenes, pero no aquellos que recurrieron al terrorismo de Estado o cometieron torturas. Preguntado sobre qué opina sobre el juicio que hoy se celebra en la Audiencia Nacional por el asesinato por ETA del concejal del PP Manuel Zamarreño durante una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha dicho que está "totalmente persuadido" de que su generación y él personalmente deben hacer una reflexión de cuál es "la aportación que tienen que hacer a la convivencia y a la construcción de la paz". "Nosotros recibimos una herencia del pasado y creo que hay dos aportaciones cualitativas que tenemos que hacer en los siguientes años. La primera es ayudar a generar las condiciones para que se asuman las responsabilidades políticas de lo que ha sucedido en este país durante tantos años y todavía yo creo que faltan por asumir responsabilidades políticas", ha señalado. A su juicio, la asunción de responsabilidades políticas "es el punto de partida para que se avance en el establecimiento de garantías de no repetición y hacia el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas sin excepción". Pello Otxandiano ha considerado las responsabilidades que "no se han asumido son las del terrorismo de Estado y las de la tortura". "Creo que ETA ha asumido toda su responsabilidad política. Sin embargo, hay otras violencias que cuyas responsabilidades no están asumidas", ha apuntado. También ha emplazado a avanzar "todos y todas en reconocer y empatizar con el dolor de todas las víctimas sin excepción". "Yo, desde ese punto de vista, creo que EH Bildu participa en el reconocimiento del dolor de todas las víctimas. También en el caso de Manuel Zamarreño, el Ayuntamiento de Rentería es ejemplar en la construcción de la convivencia y ha actuado con esa responsabilidad de empatizar, de reconocer y reparar el dolor de todas las víctimas", ha concluido.