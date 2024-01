Bildu ofrece al PNV que lidere el Gobierno Vasco la fuerza más votada y se abre a gobernar con los jeltzales

01/01/1980 El candidato de EHBildu a Lehendakari, Pello Otxandiano, interviene durante la Asamblea General de Hegoalde de EHBildu, en Bizkaia Aretoa, a 13 de enero de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Con el 94% de avales de la Asamblea, Otxandiano ha ratificado su candidatura a lehendakari en las próximas elecciones al parlamento vasco que se celebrarán en los próximos meses. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha planteado al PNV que lidere el próximo Gobierno Vasco la fuerza más votada y ha dejado la puerta abierta a gobernar con los jeltzales dentro de una nueva política de colaboración, que ya se ha emprendido en Navarra. Además, ha afirmado que ve al PSE-EE "con excesivas dificultades para situarse en el nuevo tiempo" y le ha acusado de defender en Euskadi posiciones como la que Vox mantiene en Islas Baleares en materia lingüística. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha asegurado que EH Bildu sale a las próximas elecciones autonómicas a ganar, con vocación de ser primera fuerza y, por tanto de gobernar, "pero eso lo dirán los ciudadanos". "Somos una fuerza política con vocación de gobierno y no se trata de alcanzar el poder por ostentar el poder, sino de ocupar responsabilidades de gobierno para poder traccionar procesos de transformación. Hace falta un empuje que ponga a este país en un escenario que se merece y es capaz de afrontar", ha indicado. Por ello, cree que "es bueno que EH Bildu participe en los gobiernos y se note su impronta en las políticas públicas". En cuanto a futuras alianzas, ha dicho que "se está abriendo un nuevo tiempo en este país" y Navarra y Pamplona son "ejemplo" de ello. "Ahí se está planteando una ecuación política muy interesante. Se excluye la derecha reaccionaria de la ecuación política y se plantea un espacio de colaboración entre las fuerzas progresistas donde gobierna la fuerza más votada", ha manifestado. En el caso de Navarra, ha recordado que es el PSN, y en Pamplona EH Bildu, y ha subrayado que el PNV "está en esa ecuación en Nafarroa, a través de Geroa Bai", con la que gobierna la formación soberanista en Pamplona. "Ese espacio de colaboración es una política nueva, una forma de hacer política no excluyente, que creo que hay que traerla también a estos tres territorios", ha dicho en referencia a la Comunidad Autónoma Vasca, que ahora es "una excepción". "Hay que normalizar la política y tenemos que pasar de pactos excluyentes a pactos inclusivos que respondan a los intereses y retos de este país, y a nuevas formas de gobernanza mucho más inclusivas", ha subrayado. Pello Otxandiano ha afirmado que en Euskadi, si EH Bildu es la fuerza más votada, debe liderar el Gobierno vasco, y si la formación soberanista es la primera fuerza, debe ser la que encabece el Ejecutivo. "Y, después, se pueden articular todo tipo de gobiernos de colaboración y puedan dar fórmulas de coalición, que pueden dar lugar a fórmulas de coalición con el apoyo de otra fuerza a la oposición desde fuera sobre un programa, una agenda de país transformadora y progresista. Entonces, ahí el abanico puede ser muy amplio, y me parece que es una buena premisa que lidere la fuerza más votada", ha insistido, para incluir al PNV entre esas formaciones de progreso. PSE-EE Tras asegurar que no ha hablado con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha apuntado que "se está abriendo un nuevo tiempo, el guión ha cambiado y que hay que ser capaz de ajustarse o adaptarse a la nueva situación". "Yo he escuchado a Jesús Eguiguren decir que no puede ser que Pedro Sánchez sea más vasquista que el PSE-EE. Se abre un tiempo en el que podemos llegar a gestionar el carácter plurinacional del Estado de una forma democrática, y eso exige que ese contexto también aterrice en la política vasca", ha explicado. A su juicio, para eso, los socialistas tiene que "adaptarse un poco a la nueva situación". "Yo le veo al PSE-EE con excesivas dificultades para situarse en el nuevo tiempo", ha remarcado. Preguntado por si apoyaría a Andueza como lehendakari, Pello Otxandiano ha respondido que sí, en caso de que fuera el partido más votado. Asimismo, cree que el PSE-EE hace en Euskadi "esté defendiendo posiciones en la cuestión lingüística que son la de Vox en Islas Baleares", lo que supone una "anomalía".