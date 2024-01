Aragonès afirma que hay negociaciones con los organizadores de la F-1 y espera "buenas noticias"

24/01/2024 La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, y el presidente del Govern, Pere Aragonès, en el pleno del Parlament de este miércoles 24 de enero de 2024. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA PARLAMENT DE CATALUNYA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles que hay negociaciones con la empresa organizadora de la Fórmula 1: "Esperamos tener buenas noticias". Lo ha dicho durante la sesión de control del Parlament en respuesta al líder del PSC, Salvador Illa, que le ha preguntado sobre si se prevé que haya Gran Premio en Cataluña más allá de 2026, tras el anuncio de este martes de que Madrid organizará el GP de España desde 2026 hasta 2035. "El Govern y yo mismo estamos implicados en que el Gran Premio que se celebra en Montmeló continúe celebrándose a partir de 2027. Estamos en negociaciones con la empresa organizadora de la Fórmula 1 a nivel global", ha explicado. Ha afirmado que los organizadores hacen una "muy buena valoración de cómo se ha trabajado en estos años" en los que el Gran Premio de España se ha celebrado en el Circuit de Barcelona-Cataluña. "Antes las renovaciones se hacían año a año, y nosotros la renovamos por cinco años", ha dicho Aragonès, y ha querido lanzar un mensaje de confianza hacia la trayectoria de más de 30 años de Gran Premio en Cataluña. También ha subrayado la "fortaleza" de Cataluña para atraer eventos de primer nivel, y ha recordado que este mismo febrero se acogerá el congreso del Integrated Systems Europe (ISE) y el Mobile World Congress (MWC). VEHÍCULO ELÉCTRICO El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, también ha preguntado a Aragonès sobre la continuidad del Gran Premio en el Circuit de Barcelona-Cataluña, y ha acusado al Ayuntamiento de Barcelona y al Govern de poner en peligro que se siga celebrando. "Lo que han hecho hasta ahora ha sido boicotear el Gran Premio de Cataluña", y ha añadido que el Ayuntamiento de Barcelona retiró toda la inversión y que la Generalitat no ha hecho las reformas pertinentes en el circuito. Aragonès ha negado que la Generalitat no haya invertido en el circuito, y ha asegurado que se han invertido 50 millones en "los elementos destacados que los máximos responsables de la Fórmula 1 pusieron sobre la mesa". El presidente también ha recordado que la celebración del Gran Premio de España en Madrid entre 2026 y 2035 no excluye que pueda celebrarse un Gran Premio en Cataluña. Finalmente, ha dicho que el Govern continuará con su plan de transformación del Circuit de Barcelona-Cataluña para mantener la actividad y fomentar aquellas vinculadas al vehículo eléctrico.