Almeida cree que los españoles no merecen "un ministro que se comunica por Twitter" y pide a Puente "mínima cortesía"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que los españoles no merecen "un ministro que se comunica por Twitter" y ha pedido al titular de Transportes, Óscar Puente, "la mínima cortesía", tras asegurar a través de sus redes sociales que se iba a evitar talar 246 de los 247 árboles de la estación de Atocha. "La política la entiendo desde la seriedad y desde el rigor, y a mí me parece que transmitir una decisión de esas características desde una cuenta de Twitter, que además tiene bloqueado a innumerables personas, entre ellas yo, es poco serio", ha expresado este miércoles el regidor a los medios de comunicación desde Fitur. De esta forma, considera que la política "no consiste en enviarse mensajes a través de Twitter" sino en "hablar entre administraciones y comunicarse". "Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación de lo que dice el ministro Puente", ha asegurado, al afirmar que tienen "el mismo papel que envió Adif" pidiendo la tala de 247 árboles. "Los madrileños nos merecemos un ministro que tenga la mínima cortesía institucional y el mismo respeto entre instituciones", ha valorado. Sin embargo, el alcalde ha informado de que esos 247 árboles "van a desaparecer de donde están en estos momentos" y cree que esto es "el truco del cubilete o de dónde está la bolita". "Esos 247 árboles van a desaparecer del emplazamiento en el que están actualmente, y esto no está en condiciones de negarlo", ha asegurado. TALA EN EL ENTORNO DE LA A-5 Por otra parte, ha pedido a los españoles que consulten el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de diciembre donde se autorizaba la tala de "2.100 árboles para ampliar un carril" en la A-5. "Me va a llamar friki porque yo no me informo por Twitter, me informo por el BOE", le ha respondido a Puente. "¿Qué van a hacer ahora? ¿Se van a echar atrás? ¿Van a decidir que no talan esos 2.100 árboles para ampliar la A-5, o van a reconocer que la ministra (Teresa) Ribera le autorizó al ministro Puente a talar 2.100? Insisto, no lo dice Twitter, lo dice el BOE, por tanto espero respuestas", ha aseverado Martínez-Almeida. Esta mañana el ministro ha explicado que aún no se ha puesto en contacto con el alcalde de la capital para solicitar la autorización de tala del único árbol para el que no hay encontrado una alternativa. "Al final no queda más remedio que talar un árbol que está embutido en un muro y además tiene bastantes enfermedades y había que talarlo, no hay otra solución. Pero al resto se le dan otro tipo de soluciones, protección, trasplante, etc", ha indicado Óscar Puente.