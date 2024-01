Al banquillo un joven y su madre acusados de prostituir a una chica de 24 años con una discapacidad en Madrid

07/03/2022 Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid donde se va a celebrar un macrojuicio y van a declarar 23 personas por organizar peleas de perros, en la Audiencia Provincial de Madrid, a 7 de marzo de 2022, en Madrid (España). Hasta 23 personas se sientan en el banquillo de los acusados por organizar tanto a nivel nacional como internacional peleas ilegales de perros, a los que administraban sustancias dopantes para mejorar su rendimiento y sometían a un "cruel maltrato" desde su nacimiento. La red fue desarticulada en 2017 en un operativo que permitió rescatar a 230 perros. La Fiscalía solicita un total de 102 años de prisión para los 23 miembros por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, según los casos. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press

Un joven y su madre se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid este miércoles acusados de prostituir en 2021 a una chica de 24 años con una discapacidad en un domicilio próximo a la plaza de Legazpi. El acusado inició en mayo de 2020 una relación sentimental con la presunta víctima, quien está judicialmente incapacitada por sentencia al sufrir un trastorno límite de personalidad. La causa arranca después de que la madre llamara a la Policía al retener supuestamente el acusado a la chica en su domicilio. El fiscal acusa al joven de un delito continuado de prostitución de persona con discapacidad necesitada de especial protección y un delito de malos tratos en el ámbito familiar, hechos por los que solicita siete años y diez meses de cárcel. A su madre le acusa de otro delito de prostitución, por lo que le pide seis años de cárcel. La acusación particular, que representa a la familia de la joven, solicita que se condene solo al joven por la presunta comisión de un delito de inducción a la prostitución a la pena de tres años de cárcel y por un delito de malos tratos a seis meses de cárcel. En su declaración, el acusado ha relatado que llevaba un año con la denunciante en el momento de los hechos y que desconocía hasta entonces que se prostituía y que padeciera algún tipo de trastorno. Al parecer, la chica le comentó que una persona le daba dinero a cambio de sexo, por lo que decidió dejar la relación al no consentir esa situación. "Nunca he recibido dinero de la prostitución porque siempre he trabajado", ha aseverado. En el juicio, se ha proyectado como prueba preconstituida un vídeo con la declaración de la perjudicada. La víctima ha comentado que mantuvo relaciones con otra persona que le presentó su pareja y que le daba al acusado parte el dinero porque ella "administraba mal" y se lo gastaba. "Luego siempre el dinero desaparecía", ha dicho. "Me contaba el dinero y me miraba así, y me daba pena y se lo daba para su familia porque su madre no trabajaba. Yo sé lo daba de manera voluntaria porque yo quería. Él me decía que lo iba a guardar pero luego el dinero desaparecía", ha relatado. A preguntas de la fiscal si se prostituía, la chica ha respondido que "sí" y que lo hacía porque se agobiaba con el dinero. Además, ha reconocido que se prostitutía con otros amigos del acusado. Según el fiscal, el procesado aprovechando la situación de vulnerabilidad de la joven la convenció para mantener relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero. Así, concertó con personas desconocidas varias citas. Tras mantener la chica las relaciones, el procesado le decía que su familia tenía una mala situación económica y que necesitaba que estas personas hicieran tales servicios, quedándose el acusado con el dinero. Los actos sexuales se llevaban a cabo en diferentes domicilios de Madrid, incluido el domicilio de la madre del acusado. La progenitora conocía la discapacidad y consintió que la misma se prostituyese en su domicilio sito en de Madrid, "a cambio de que le abonase entre 400 y 600 euros cada vez que mantenía relaciones sexuales con terceros".