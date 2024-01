Acepta seis meses de prisión por llamar "panchita de mierda" a una joven en Valladolid

24/01/2024 El condenado por delito de odio y maltrato, de espaldas, durante la vista de conformidad celebrada este miércoles en la Audiencia de Valladolid. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID JUSTICIA

La Audiencia de Valladolid ha condenado a seis meses de prisión a Paulino H.M. por un delito de odio cometido sobre una joven a la que en enero de 2022 llamó "panchita de mierda" tras encontrase con ella en la Plaza de La Antigua cuando la víctima se encontraba con unas amigas. El juicio por tales hechos no ha llegado a celebrarse debido a que el encausado, que ha llegado preso a la sala desde el Centro Penitenciario de Valladolid por otra causa ajena, ha ratificado el acuerdo alcanzado con el fiscal del caso y la acusación particular para asumir seis meses de cárcel y multa de 540 euros como autor de un delito de odio, así como otra multa de 30 euros por un delito leve de maltrato. Inicialmente, el acusador público interesaba para el acusado una condena de seis meses de privación de libertad y la acusación particular un año. La sentencia de conformidad recogida por Europa Press y anunciada 'in voce' por el magistrado presidente de la Sección Cuarta de lo Penal, Javier de Blas, que se ha estrenado en el cargo con este juicio tras su reciente nombramiento, incluye igualmente la inhabilitación de Paulino H.M. por espacio de tres años para desempeñar cualquier profesión u oficio en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. El incidente se registró sobre las 15.50 horas del día 2 de enero de 2022 cuando la víctima se encontraba en la Plaza de La Antigua junto con una amigas tomando algo y haciéndose unas fotos. Fue entonces cuando el ya condenado se acercó a la joven en términos de "¡panchita de mierda, vete a tu país, no sé para qué venía aquí, venís a nuestro país para quitarnos la comida, puta zorra!"