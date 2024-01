Ábalos carga contra Page por no alzar la voz ante las "tropelías" del PP y denostar "permanentemente" al PSOE

04/12/2023 El exministro de Transportes y presidente de la comisión de interior José Luis Ábalos durante la actividad ordinaria de la comisión de interior el día en el que se constituyen 28 comisiones, en el Congreso de los Diputados, a 4 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Congreso constituye hoy un total de 28 comisiones parlamentarias, con el inicio de la actividad ordinaria de la XV legislatura, pues hasta ahora sólo ha habido cuatro Plenos, dos de ellos para sesiones de investidura. En estas sesiones constitutivas de las comisiones se elige la composición de sus mesas, que están formadas por una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. A partir de ahí, las comisiones pueden empezar a organizar su trabajo, empezando por acoger la comparecencia de los ministros del nuevo Gobierno de coalición para que expliquen los planes en cada departamento. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

El exministro y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por no alzar la voz frente a las "tropelías" que a su juicio hace el Partido Popular pero denoste "permanentemente" a sus compañeros socialistas. Así se ha pronunciado el que también fuera secretario de Organización del PSOE después de que Page considerase que su partido se encuentra ahora mismo "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional" después del último pacto alcanzado con Junts para acotar los delitos de terrorismo que estarán incluidos en la Ley de Amnistía, aseverando además que "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo". En una publicación de redes sociales, Ábalos ha citado alguna de las tropelías que, en su opinión, ejecuta el PP. "Bloquear la renovación del CGPJ, deslegitimar al Tribunal Constitucional, despreciar al Congreso, subvertir la función constitucional del Senado, espiar y elaborar informes falsos para destruir a los adversarios políticos, corromper a la Policía, ir dopado a las elecciones... deben ser parte del núcleo constitucional porque no se oye con fuerza tu voz, García Page", ha escrito. El diputado ha señalado que para Page "parece que es mejor entenderse amigablemente con los representantes de esas tropelías" y, sin embargo, "denostar permanentemente" la tarea de sus compañeros del PSOE, "afanados en impedir el avance de la ultraderecha y en la defensa de los derechos y libertades". "Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario. Recuerda que ganamos desde el orgullo de ser socialistas pero es el PSOE quien gana", ha avisado el exministro, para después recordar que "la gente prefiere siempre el original a la copia". "¡No lo olvides!", ha zanjado.