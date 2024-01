Vicepresidenta aragonesa rechaza el trasvase del Ebro: "En Aragón no sobra agua, no se puede decir más alto y más claro"

05/04/2023 La portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero POLÍTICA PP-ARAGÓN

La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma, Mar Vaquero, ha afirmado que el Gobierno de Aragón rechaza el trasvase del río Ebro a otra cuenca debido a que "en Aragón no sobra agua, no se puede decir más alto y más claro". Así lo ha traslado en rueda de prensa Mar Vaquero este martes, 23 de enero, para transmitir el posicionamiento del Ejecutivo autonómico con el trasvase del Ebro. "El Gobierno de Aragón rechaza cualquier trasvase entre cuencas. En Aragón no sobra agua, la cuenca del Ebro no sobra agua y necesitamos este agua para el desarrollo presente y futuro", ha enfatizado. Mar Vaquero ha insistido que se tiene que seguir reivindicando la hídrica prevista en el Estatuto de Autonomía de 6.550 hactómetros cúbicos debido a que es lo que ha garantizado el crecimiento y el desarrollo esencial de Aragón. "También en Aragón estamos padeciendo sequía. Hay algunos productos que tienen problemas con la falta de agua, nada más y nada menos que 50.000 hectáreas están todavía pendientes de esos regadíos", ha manifestado. En este sentido, ha señalado que "hay otras vías y alternativas" para satisfacer las necesidades de agua que "sufren" otras comunidades autónomas como "es la reutilización o la desalación". "De hecho hay algunos planteamientos que se están llevando a cabo como son esos trasvases entre cuencas que incluso cuentan con el rechazo de las normas medioambientales de la Unión Europea", ha apostillado. POSTURAS DE FEIJÓO Y LÓPEZ MIRAS Preguntada por si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a defender la misma postura a nivel nacional que en Aragón, ha contestado que "lo que ha dejado bien claro" y que en materia de agua se tiene que llegar a acuerdo. "Nunca se ha manifestado en contra de Aragón y, por lo tanto, no vamos a pensar ahora que lo va a hacer. Núñez Feijóo ha apostado en esta, como en otras muchas materias, en llegar a acuerdos con consensos", ha asegurado. En esta línea, también le han preguntado por la postura el presidente del Murcia, Fernando López Miras, y Mar Vaquero ha señalado que el líder murciano conoce la posición de Aragón. "Es totalmente comprensible que cada uno defienda cuáles son sus intereses, pero lógicamente nunca en detrimento de otros, que es lo que en estos momentos estamos defendiendo Aragón", ha apuntado.