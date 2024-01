Temas del día de EFE España del martes 23 de enero de 2024

LEY AMNISTÍA

Madrid - La Comisión de Justicia del Congreso debate y vota las enmiendas de ERC y de Junts que han quedado fuera del texto de la ponencia de la ley de amnistía por falta de acuerdo y que de no tener apoyo suficiente en comisión volverán a ser debatidas en el pleno en el siguiente paso de su tramitación parlamentaria.

(Reunión de la comisión a las 11:30 horas)

MARLASKA INMIGRACIÓN

Madrid - La crisis migratoria y la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales las expulsiones de menores de Ceuta en 2021 protagonizarán la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sesión en la que también dará cuenta de la política de su departamento para esta legislatura.

(La comparecencia comienza a las 12:00 horas)

- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también comparece en el Congreso (16:00 horas) para informar sobre las líneas generales de su departamento.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Madrid - Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid han decidido relajar el uso de la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios, aunque la seguirán recomendando, en un momento en el que el impacto sanitario de las infecciones respiratorias, principalmente de la gripe, sigue siendo alto y levantar el uso del cubrebocas no convence a todas las autonomías. Carlos Rubio

TURISMO FORO

Madrid - En la víspera del arranque oficial de Fitur -una de las principales ferias de turismo a nivel internacional-, buena parte de la plana mayor del sector español se da cita este martes en el Foro que organiza Exceltur, inaugurado por el ministro Jordi Hereu.

(El foro comienza a las 9:30 horas)

BIODIVERSIDAD MARINA (CRÓNICA)

Madrid - Los océanos, a más de 4.000 metros de profundidad, albergan una sorprendente biodiversidad pero además minerales muy codiciados para fabricar coches eléctricos. Su exploración amenaza con torpedear los ecosistemas marinos, del Pacífico a Alaska, en lo que sería una paradójica revolución verde. Amaya Quincoces y Elena S.Laso

LUIS MARTÍN-SANTOS (CRÓNICA)

Madrid - La novela 'Tiempo de silencio' (1961) cambió el rumbo de la literatura española del siglo pasado, pero su autor, Luis Martín-Santos, fallecido prematuramente en un accidente, fue mucho más que ese libro: escritor, prestigioso psiquiatra, intelectual y activista político, su figura es reivindicada el año de su centenario. Carmen Naranjo

EVA HACHE

Madrid - Eva Hache debuta en la dirección con la comedia 'Un mal día lo tiene cualquiera', producida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Ana Polvorosa, que se estrena en cine el próximo viernes, 26 de enero, y de la que la directora y la actriz hablan con EFE.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inicia viaje oficial por Oriente Próximo con visita a Líbano.

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. (Texto)

11:00h.- Madrid.- REY DEFENSA.- Felipe VI mantiene varias audiencias con mandos militares. Palacio Real. (Foto)

11:00h.- Madrid.- ONU MUJERES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibe a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Palacio de Viana.

11:30h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- La Comisión de Justicia debate las enmiendas de ERC y de Junts a la ley de amnistía. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el Centro de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, donde se reunirá con sus responsables y con los de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, del Instituto de Bienestar Psicológico y Social, y mantendrá un encuentro con familias. c/ Gustavo Fernández Balbuena, 2.

14:00h.- Madrid.- GOBIERNO DIRECTIVOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el almuerzo de trabajo organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). Fundación "la Caixa".

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA ALBANIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al primer ministro de la República de Albania, Edi Rama. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Madrid.- COMUNIDAD VALENCIANA-CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con su homólogo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Ifema, sala N111. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- ESPAÑA IBEROAMÉRICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebecca Grynspan. Palacio de la Moncloa.

19:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participan en la ofrenda floral de homenaje a Gregorio Ordóñez, el presidente del PP guipuzcoano asesinado por ETA en 1995, organizada por este partido. Jardines de Gregorio Ordóñez. c/ Príncipe de Vergara, 68. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

09:30h.- Madrid.- TURISMO FORO.- El XII Foro de liderazgo turístico de Exceltur reúne a representantes del sector para hablar sobre una gobernanza público-privada para mejorar el empleo, evitar la turistificación y asegurar la movilidad sostenible, entre otros temas. Contará con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; los presidentes de Canarias y la Comunidad Valenciana, Fernando Clavijo y Carlos Mazón (16:20 h), y los alcaldes de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, José Luis Martínez-Almeida y Carolina Darias, (15:30 h), entre otros. Ifema. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- Prosigue el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Audiencia de Madrid.

10:30h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, presenta el balance de la negociación colectiva en 2023. CCOO. (Texto)

13:00h.- Madrid.- GOBIERNO BANCOS.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene sendos encuentros con los presidentes de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (13:00 h); Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados (16:00 h); Kutxabank, Antón Arriola (17:15 h), y BBVA, Carlos Torres (18:30 h). Ministerio.

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, recibe al secretario de Turismo de México, Miguel Torruco. Ministerio.

16:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, comparece a petición propia en la sesión extraordinaria de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:30h.- Madrid.- GOBIERNO SINDICATOS.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Posteriormente, a las 18:30 horas, mantiene un encuentro con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Ministerio.

16:30h.- Madrid.- INDUSTRIA DIGITAL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, mantiene una reunión con representantes de AMETIC. Ministerio.

19:30h.- Madrid.- FITUR SALOU.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el acto organizado por el Ayuntamiento de Salou (Tarragona), 'Salou siempre sorprende', con motivo de FITUR. Plaza de la Independencia, 4.

20:00h.- Madrid.- TURISMO ANUARIO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en la presentación del Anuario monográfico sobre turismo, organizado por el Grupo Joly. Hotel InterContinental.

20:00h.- Madrid.- FITUR SEVILLA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en la presentación del Destino Provincia de Sevilla al sector profesional turístico y gastronómico con motivo de FITUR. Casa de las Alhajas. Plaza de San Martín, 1.

20:30h.- Madrid.- TURISMO FITUR.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste al acto de bienvenida de FITUR 2024 organizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Hotel Mandarín Oriental Ritz.

Madrid.- FERIA ALIMENTARIA.- Presentación de la feria Alimentaria & Hostelco 2024 en la que se avanzarán los principales contenidos de estas citas clave para la industria alimentaria, de las bebidas, la restauración y el equipamiento hostelero.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- València.- CASO IMELSA.- La Audiencia de Valencia juzga posibles corruptelas de los más estrechos colaboradores de la entonces alcaldesa de València Rita Barberá para, supuestamente, financiar de forma ilícita al PP en las elecciones de 2007 y 2011. Ciudad de la Justicia. (Texto) (Foto)

09:30h.- Bilbao.- AGRESIÓN AMOREBIETA.- Quinta sesión del juicio por la paliza a un joven en Amorebieta que quedó en estado vegetativo. Audiencia de Bizkaia. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- JUICIO PAPARAZZI.- Juicio a dos 'paparazzi' que fueron denunciados por la presentadora de televisión Mariló Montero por fotografiarla en toples en la terraza de un hotel de Bora Bora, durante las vacaciones de Semana Santa de 2015, por lo que les pide seis años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros. Audiencia de Barcelona. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.l.- Santa Cruz de Tenerife.- VIOLENCIA SEXUAL.- Continúa el juicio de un sumario de abuso sexual a un menor. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

10:00h.- Murcia.- INCENDIO DISCOTECAS.- Comienzan las declaraciones del caso del incendio de las discotecas de Atalayas ocurrido el pasado octubre. Los primeros en declarar serán Alfonso Guirao, responsable de efectos especiales de la discoteca Teatre, y Carlos Ruiz, Dj organizador de la fiesta que tuvo lugar esa noche. Juzgado de Instrucción número 3. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- Sigue el juicio a tres acusados de formar un frente de cárceles yihadista con la declaración de testigos. Audiencia Nacional.

10:00h.- Valencia.- TRIBUNALES MENORES.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha citado para tramitar su ingreso en prisión al exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra tras haber sido confirmada por el Supremo su condena por abuso sexual a una menor tutelada. Ciudad de la Justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- Concluye el juicio a la empleada de hogar acusada de intentar matar en dos ocasiones a una niña de 2 años a la que cuidaba. Audiencia de Madrid.

10:00h.- Ciudad Real.- VIOLENCIA SEXUAL.- Juicio, por segunda vez, al acusado de un delito de abusos sexuales a una mujer con discapacidad en la localidad de Pueblonuevo del Bullaque. Audiencia de Ciudad Real.

11:45h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Las Palmas juzga a un hombre para el que se piden siete años de cárcel, acusado de haber violado a una mujer aprovechándose de que estaba aturdida por el consumo de alcohol. Audiencia de Las Palmas.

12:00h.- Madrid.- MARLASKA INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece a petición propia en la sesión extraordinaria de la Comisión de Interior para dar cuenta de las líneas generales de su departamento para esta legislatura e informar sobre la grave crisis migratoria. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- FUERZAS SEGURIDAD.- La plataforma que agrupa a sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles que reivindica mejoras en la jubilación de los agentes se concentra a las puertas del Congreso de los Diputados, coincidiendo con la comparecencia en comisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Madrid.- DEFENSA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa, por videollamada, en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (Ukraine Defense Contact Group).

16:30h.- Madrid.- POLICÍA JUDICIAL.- Los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, asisten a la Comisión Nacional de Coordinación de Unidades de Policía Judicial.

SOCIEDAD

10:00h.- Lleida.- PRINCESA GIRONA.- La reina Letizia preside la inauguración del 'Tour del talento', organizado por la Fundación Princesa de Girona. La acompaña la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Teatro de la Llotja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CÁNCER GINECOLÓGICO.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y varios presidentes de asociaciones de cáncer de mama o de ovario participan en las jornadas 'Juntos por la excelencia en el abordaje de los cánceres ginecológicos'. Congreso. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD MUJER.- El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos presenta la campaña 'La farmacia por la salud de la mujer: cuidando de ti, cuidando de todas', que incluye una encuesta sobre las patologías más frecuentes que motivan una visita a la farmacia por parte de las mujeres. c/ Villanueva, 11. (Texto)

11:00h.- Madrid.- FÓRMULA UNO.- Rueda de prensa de Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Ifema, Puerta Sur. Avd. Partenón, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

13:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce. Ministerio.

13:00h.- Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de los embalses y la reserva hídrica. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

11:00h.- Bilbao.- TEATRO MUSICAL.- Presentación de "El tiempo entre costuras, el musical", basado en la novela de María Dueñas, que se representará entre el 1 y el 11 de febrero en el Teatro Campos.

11:00h.- Bilbao.- MUSEO BILBAO.- Presentación, en el marco del programa conjunto de creación en videoarte de la Fundación BBVA y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, de la obra Out of Control. Reports on the Atomic Bomb, un encargo de la Fundación BBVA a Beatriz Caravaggio. Museo Bellas Artes. (Texto)(Foto)

11:00h.- Barcelona.- DANZA MERCAT.- El Mercat de les Flors presenta 'Supermedium', un espectáculo creado por Núria Guiu y la coreógrafa moruega Ingri Fiksdal. Sala Sebastià Gasch Mercat de les Flors. (Texto)

11:30h.- Lleida.- PRINCESA GIRONA.- La reina visita la exposición ‘La vida en emergencia’ del artista Juan Zamora, Premio Princesa de Girona - Artes y Letras 2017, en la sede de la Fundación Sorigué, previamente al acto inaugural en el marco del Princesa de Girona Congrest Fest. Fundación Sorigué. C/ Alcalde Pujol, 2 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Lluís Homar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, presenta la obra 'El castillo de Lindabridis', una comedia caballeresca de enredo de Calderón de la Barca, dirigida por Ana Zamora, reciente Premio Nacional de Teatro 2023, que también estará presente en el acto. Teatro de la Comedia. C/ Príncipe, 14. (Texto)

13:00h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Presentación del cartel anunciador de la Temporada Taurina de 2024 en la Plaza de la Maestranza de Sevilla Salón de los Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

16:00h.- Pamplona.- PAMPLONA NEGRA.- Segunda jornada del festival 'Pamplona Negra', con, entre otras previsiones, el 'Taller de novela negra' con Jordi Ledesma o 'El crimen a escena' que versará sobre narcotráfico Baluarte.

19:00h.- Palma.- FOTÓGRAFA MAGNUM.- La fotógrafa Cristina de Middel, primera española en ocupar la presidencia de la agencia Magnum Photos, charla con Toni Segarra en el Museu Fundación Juan March.

19:00h.- Barcelona.- PREMIO NARRATIVA.- Presentación del Premio de Narrativa Diana Zaforteza, dotado con 20.000 euros. CCCB.

