Ribera dice que se recuperará la CNE y habrá una nueva estrategia de pobreza energética

(Actualiza EC2471 con más declaraciones de la ministra sobre la Comisión Nacional de la Energía)

Madrid, 23 ene (EFECOM).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado este martes que el Gobierno propondrá la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y elaborará una nueva estrategia contra la pobreza energética.

Ribera, durante su comparecencia en comisión en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas de su departamento en esta legislatura, ha afirmado que "es bueno" recuperar la Comisión de la Energía, que quedó subsumida en su momento, como otras comisiones de regulación de otros sectores, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante el Gobierno del PP.

Ribera ha recordado que posteriormente a ello ministros de Economía del PP, como Luis de Guindos y Román Escolano, retomaron esa idea de dividir la CNMC y hubo iniciativas que no llegaron a tramitarse.

También ha considerado que "es bueno contar con un regulador independiente especializado" en energía, pues "el papel del regulador es clave", ya que, aunque puede haber sinergias entre distintas materias, "es bueno reforzar las capacidades de especialización de los reguladores".

Ha indicado que tras la creación de esa CNE, contemplada en el acuerdo de Gobierno con Sumar y Podemos, no hay un intento de hurtar competencias a la CNMC, como ha dicho que sí hizo el ministro de Energía Álvaro Nadal (2016-2018, PP) ni tampoco, como ocurrió en 2013, intentar eliminar a consejeros de un momento anterior.

Ribera ha afirmado que se buscará la máxima profesionalidad de los integrantes de la Comisión de la Energía.

Por otro lado, la ministra ha dicho que ahora corresponde elaborar una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética sobre la base de lo aprendido estos años.

La ministra ha afirmado que la lucha contra la desigualdad "también se libra en la energía" y se ha referido al Fondo Social sobre el Clima, a la vez que ha señalado que España necesitará una respuesta financiera y regulatoria propia para acompañar durante la transición energética a los consumidores que más lo necesitan.

Ribera también se ha referido a la central de carbón de As Pontes (A Coruña), ya clausurada, y ha señalado que, aunque hoy por hoy no hay capacidad disponible para sacar a concurso el nudo de la planta, ésto no pone en riesgo ninguno de los proyectos planificados en la zona.

Asimismo ha indicado que habrá una subestación de 400 kilovoltios y otros 400 kilovoltios para reforzar la red que aflorarán nueva capacidad de acceso para proyectos de energías renovables que afiancen la competitividad de la industria gallega.

En cuanto al tramo del proyecto de la red troncal de hidrógeno del hidroducto H2Med que la Comisión Europea (CE) dejó fuera de los proyectos susceptibles de recibir ayudas y que la Xunta de Galicia considera estratégico, ha avanzado que Enagás lo volverá a presentar. EFECOM

