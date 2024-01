Prohens reivindica su nueva ley turística para evitar "situaciones indeseables" por el crecimiento poblacional

23/01/2024 La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la inauguración del XII Foro de Liderazgo Turístico, organizado por Exceltur, en la Feria de Madrid, IFEMA, a 23 de enero de 2024, en Madrid (España). Exceltur organiza el XII Foro de Liderazgo Turístico, bajo el lema «Propósito y compromiso: hacia el turismo que todos queremos». Durante el foro, se reflexiona sobre cómo procurar la mayor sostenibilidad social que conlleve la mayor empatía ciudadana por el turismo, acorde a su papel clave en la economía y empleo en España. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press

La presidenta de Baleares, Margalida Prohens, ha reivindicado la nueva ley turística en la que está trabajando su Gobierno de cara a septiembre, que aparcará la moratoria, entre otras cosas, para evitar "situaciones indeseables" ante el crecimiento poblacional que atraviesa el archipiélago. "Si no se planifica, si no nos adelantamos a los retos, vamos a tener situaciones indeseables, tanto para el residente como para el que viene a visitarnos. Y gestionar no pasa por una intervención, no pasa por la sobreregulación, no pasa por prohibir. Gestionar pasa por gestionar y por hacer una nueva ley turística", ha defendido Prohens en su intervención en el Foro de Liderazgo Turístico de EXCELTUR, que se enmarca en la celebración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR). En este contexto, la presidenta balear ha explicado que esta nueva ley pasa por levantar la moratoria turística porque, según ha dicho, "ataca a la libertad de las empresas y ataca a todo aquel que quiera venir a empezar un negocio en el principal motor económico de las islas y ataca a la libertad económica". Eso sí, ha rechazado que esto signifique "crecer sin límites": "Tiene que haber límites y el levantamiento de la moratoria tiene que venir acompañado de la recuperación de las bolsas de plazas turísticas". "ORGULLOSOS" DE SER COMUNIDAD TURÍSTICA Con todo, la presidenta balear ha comenzado su intervención en este foro expresando su "orgullo" por ser una comunidad turística. "Y no vamos a pedir perdón por eso, lo digo porque creo que es importante también revertir según qué discurso y decir que para mí es un auténtico orgullo que las sedes sociales de las principales empresas hoteleras sigan estando erradicadas en Baleares", ha proclamado. Asimismo, ha reconocido el "grave problema" de la oferta turística ilegal que hay en el archipiélago, recordando que en el decreto de emergencia habitacional se introdujo un artículo que permite a los consells precintar sus pisos turísticos ilegales. "Se nos venía diciendo que no era posible, porque precintábamos una vivienda, el derecho de la vivienda, que chocaba con el derecho de la vivienda. No precintamos el derecho a la vivienda, precintamos el derecho a hacer un uso empresarial y un uso económico de una vivienda que no está dada de alta, una vivienda ilegal", ha defendido.