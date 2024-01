Pons no descarta que el PP deje de llevar recursos al actual TC, "cáncer del Estado de Derecho"

23/01/2024 El vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera "un cáncer del Estado de Derecho" en las actuales condiciones. "En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al TC, y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal", ha destacado en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona junto a La Vanguardia. Al preguntársele si tampoco recurrirán la ley de amnistía al TC, no ha querido precisarlo pero ha insistido en que "el cáncer del Estado de Derecho en España se llama TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido". (HABRÁ AMPLIACIÓN)