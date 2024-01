Piden 53 años de cárcel a 4 personas por extorsionar en Palma a un menor, amenazándole de muerte si no les daba dinero

17/11/2023 Furgón de la Policía Nacional en el patio de la Audiencia Provincial de Baleares. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este martes (09.30 horas) la vista previa al juicio contra cuatro personas acusadas de extorsionar a un menor, al que pedían dinero reiteradas veces, intimidándole y amenazándole de muerte si no lo entregaba. Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 21 de marzo de 2021, cuando dos de los acusados, uno de ellos apodado 'El Patrón', acudieron al exterior de un local de Son Rapinya donde estaba la víctima, que tenía 14 años por aquel entonces. Ambos procesados, conocedores del poder adquisitivo del menor y de su familia, se dirigieron hacia él bajo el pretexto de que a 'El Patrón' le habían robado el móvil y reclamándole que se lo pagara. En este contexto, el acusado se llevó al chico a un lugar más apartado y le exigió alrededor de 600 euros, amenazándole con matarle a él y a su familia si no se lo daba y pegándole dos bofetadas. Por su parte, el otro procesado, que llevaba una navaja, le cogió la cartera a la víctima para identificarle. A continuación, como el chico había manifestado que no tenía dinero encima, se lo llevaron en coche a su casa, ubicada en Palma, para que lo cogiera, según cuenta el fiscal en su escrito. Durante el trayecto, 'El Patrón' apuntó con una pistola de balines al menor, quien creía que era una pistola de fuego real. Antes de llegar a la casa, los acusados dieron una vuelta por la zona de Son Contoner, subiéndose al coche el hermano del principal acusado, que también era menor. Cabe señalar que 'El Patrón' no se podía aproximar al centro de Palma porque estaba en busca por diversos juzgados, por lo que abandonó el vehículo y su hermano y el otro procesado siguieron el trayecto hasta llegar a Paseo Mallorca. Ahí, la víctima subió a su casa y cogió los 600 euros, entregándoselos a los encausados. Una semana más tarde, 'El Patrón' localizó a la víctima a través de redes sociales y contactó con él, pidiéndole nuevamente dinero. El fiscal sostiene que el joven intentó ignorarle, pero el procesado insistió con llamadas y mensajes, hasta 20, con amenazas de muerte. A raíz de estas amenazas, el chico accedió a quedar con él. En concreto, se vieron en un local de Son Rapinya, donde estaba 'El Patrón' con otra persona, también procesada en esta causa. Ambos le pidieron nuevamente dinero y le amenazaron de muerte, dándole unos días para reunir la cantidad que habían pedido y llevándole en coche, otra vez, hasta su casa. A la mañana siguiente, el principal acusado contactó con el menor por redes sociales y le advirtió que le tenía que dar el dinero porque se le había acabado el tiempo, por lo que se reunieron de nuevo. En este encuentro, el joven le entregó 160 euros y su antiguo móvil. Días más tarde, de nuevo escribieron al joven y le pidieron más dinero, indicándole que fuera al paseo del Borne y se lo entregara a una mujer, también encausada. El chico, según el fiscal, acababa de ser operado del menisco y no podía salir de casa, pero tras las amenazas de 'El Patrón' fue con muletas al lugar indicado y le dio el dinero a la acusada. Después, la mujer envió mensajes al menor con la intención de quedar con él, pero éste la bloqueó. Al día siguiente, 'El Patrón' volvió a escribir al perjudicado, de nuevo exigiéndole dinero, quedando para ello. En este encuentro, el principal acusado le propinó un bofetón en la cara y otro de los acusados le colocó la punta de una navaja en el muslo. Como no llevaba dinero encima, llevaron otra vez al chico en coche hasta su casa para que lo cogiera y lo entregara. El fiscal describe en su escrito otras situaciones similares en las que los acusados contactaban con el menor y le exigían dinero. El 19 de abril de 2021, la víctima, quien había eliminado sus redes sociales para huir de los procesados, vio en su teléfono 20 llamadas y mensajes de 'El Patrón' cuando se despertó, y estando en el colegio recibió otros 80, en los que el acusado le decía que le esperaría en la puerta del colegio para matarle. El escrito continúa detallando que el menor, ante tal presión, acudió a su hermano mayor y a su padre, quienes fueron a recoger al joven al colegio y se dirigieron a comisaría a denunciar los hechos. Pese a la denuncia, 'El Patrón' siguió llamando al menor. A una de estas llamadas contestó el padre de la víctima, a quien también el acusado amenazó. Según el fiscal, todo el dinero en efectivo entregado por el chico a los procesados provenía de sus ahorros, de los de su hermana y de sus padres, haciendo un total de 2.000 euros aproximadamente. Para el Ministerio Público, los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de extorsión, robo con intimidación, detención ilegal y amenazas graves. Así, pide para 'El Patrón' 26 años y tres meses de cárcel y para los otros tres acusados un total de 27, además de órdenes de alejamiento en favor de la víctima. Igualmente, interesa que indemnicen conjuntamente al menor en la cantidad de 17.000 euros.