Muñoz (PP) dice que su partido "no amnistiará ni indultará a nadie" si la 'Operación Cataluña' va a juicio

23/01/2024 Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, ha señalado este martes que si la 'Operación Cataluña' termina en juicio, su partido "no amnistiará ni indultará a nadie que haya cometido algún delito", para diferenciarlo así del PSOE y la amnistía al 'procés' que ha pactado con los partidos independentistas catalanes. Al ser preguntada por los últimos datos que se conocen sobre la presunta persecución al independentismo catalán desde el Gobierno de Mariano Rajoy, Muñoz ha defendido que son "de momento informaciones" periodísticas que "ni están juzgadas ni están condenadas". "Lo que sí le puedo adelantar, en el caso de que acabe en algún juicio, es que el PP no amnistiará ni indultará a nadie que haya cometido algún delito", ha garantizado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la vicesecretaria del PP, un partido que deja "libertad a los juzgados" y "respeta" las decisiones de la Fiscalía, "a diferencia de lo que hace el PSOE", según ha señalado. Así se ha referido a que la Fiscalía de Cataluña ha acordado investigar las presuntas pesquisas policiales dirigidas contra el ex fiscal superior de la comunidad autónoma Martín Rodríguez Sol, después de las últimas informaciones publicadas sobre la 'Operación Cataluña'. NO ACLARA SI HAN PEDIDO INFORMACIÓN A RAJOY Y cuestionada si el actual PP de Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Rajoy información sobre esa supuesta trama, Muñoz no lo ha aclarado y ha advertido que una comisión parlamentaria como la que se va a realizar en el Congreso por este tema "no es un órgano judicial". Muñoz ha comentado que su partido está centrado en otra operación, la de "rescate al soldado Pedro Sánchez" por el independentismo catalán. La 'popular' se ha referido así a los acuerdos del PSOE con ERC y Junts para sacar adelante la investidura. "La única operación que conozco es la que ha sido juzgada y condenada por diversos tribunales, orquestada desde 2017 para conseguir la independencia de Cataluña por parte de algunos independentistas que dieron un golpe al Estado", ha precisado. Para Muñoz, la "operación rescate" a Sánchez consiste en "amnistiar e indultar a todos los políticos" catalanes "que cometieron graves delitos para mantenerse en el poder". "Esa es la única operación en Cataluña que ha sido juzgada y condenada. El Gobierno de España está intentando meter a los independentistas dentro de los resortes del Estado para dar el golpe, esta vez desde el Estado. Es en lo que está centrado el PP", ha señalado. SÁNCHEZ TIENE "MIEDO" DE REUNIRSE CON LOS BARONES DEL PP Muñoz también ha sido interpelada por las palabras que el presidente de su partido tuvo este lunes acerca de la Carta Magna. El líder 'popular' sostuvo que "un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley no tiene Constitución". La vicesecretaria 'popular' ha indicado que Feijóo se refirió así al "proceso de deconstitución" que cree que se está dando en España. "Cuando uno rompe el principio de igualdad y, por tanto, una persona que comete delitos puede ver sus delitos amnistiados e indultados a cambio de votos o se condona la deuda a una comunidad autónoma que no cumple, se está rompiendo el principio de la igualdad y se está rompiendo y quebrando la Constitución", ha subrayado. Muñoz ha insistido también en que el Gobierno debería buscar más consenso en sus decisiones, algo que según la vicesecretaria están pidiendo los presidentes autonómicos del PP. "No paran de insistirle al presidente Sánchez en una conferencia de presidentes. ¿Por qué no la convoca? ¿Por qué tiene miedo de hablar con todos ellos?", ha criticado.