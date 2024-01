La Fiscalía mantiene la petición de diez años de prisión al acusado de abusos a su hijastra y una amiga de ésta en Palma

22/01/2024 El acusado, durante el juicio. POLITICA ISLAS BALEARES ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD PALMA DE MALLORCA

La Fiscalía ha mantenido este martes su petición de condena de diez años de cárcel para el hombre acusado de abusos sexuales a su hijastra y una amiga de ésta, ambas menores de edad, en Palma. El juicio comenzó este lunes y el hombre negó en todo momento las acusaciones. Los presuntos abusos, situados entre 2014 y 2021, trascendieron cuando una de las niñas contó lo ocurrido a su tutora en el colegio. Ante el Tribunal, el hombre desmintió rotundamente haber sometido a las menores a tocamientos, haber intentado besarlas o haber entrado en el dormitorio de su hijastra y haberse bajado los pantalones: "No tengo nada que ver con eso", se defendió. El hombre, que en la actualidad sigue siendo pareja de la madre de la víctima, atribuyó la denuncia a la ruptura entre los progenitores: "Creo que ella siente que me he metido en medio entre su padre y su madre". Los presuntos abusos no trascendieron hasta que una de las niñas, la amiga de la hijastra del acusado, lo contó a su tutora en el colegio, cuando ya había transcurrido aproximadamente un año desde el incidente. La madre de una de las víctimas, pareja del acusado, expresó ante el Tribunal que no cree a su hija. El padre obtuvo la custodia después de que la mujer se opusiera a que la niña se entrevistase con una psicóloga del IMAS. Durante el juicio declaró como testigo una tercera menor que también reveló haber sido víctima de abusos, si bien no forman parte de este juicio porque nunca denunció los hechos. Además de la pena de cárcel, el fiscal pide una orden de alejamiento y una indemnización de 12.000 euros para la víctima.