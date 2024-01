La CRTVG invita a PP, BNG, PSdeG, Sumar y Podemos a un debate el 5 de febrero sin Vox, que va a recurrir

22/01/2024 De izquierda a derecha: los candidatos Alfonso Rueda (PP), Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Marta Lois (Sumar) e Isabel Faraldo (Podemos). ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS POLÍTICA

La Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha invitado a los candidatos de PP, BNG, PSdeG, Sumar y Podemos a la Presidencia de la Xunta a participar un debate electoral el próximo martes 5 de febrero, en sus estudios en San Marcos, en Santiago. El debate de cara a los comicios del 18 de febrero se plantea a cinco y deja fuera a Vox, que planea recurrir esta decisión, según ratifican fuentes del partido a Europa Press. El motivo es que Vox no superó la barrera del 5% del voto en ninguna de las contiendas electorales celebradas desde 2020. Tampoco está invitado Democracia Ourensana (DO), partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que solo concurre al 18F por esta provincia. La CRTVG contempla las cinco formaciones ya mencionadas porque, según argumenta en un comunicado, son las "más representativas" de la Comunidad, en base a los criterios que avala la Junta Electoral de Galicia en un acuerdo emitido el sábado, 20 de enero, después de una consulta realizada por Radiotelevisión Española (RTVE). En concreto, están invitados por la CRTVG los candidatos de PP (Alfonso Rueda), BNG (Ana Pontón) y PSdeG (José Ramón Gómez Besteiro) por ser los tres grupos con representación en el Parlamento gallego tras las elecciones autonómicas de julio de 2020. Asimismo, acudirán las candidatas de Sumar (Marta Lois) y Podemos (Isabel Faraldo) en calidad de "grupo político significativo" porque en comicios posteriores --las generales del 23 de julio de 2023-- sí obtuvieron un porcentaje "significativo" de voto. De hecho, estas dos formaciones se presentaron a las elecciones estatales del año pasado en coalición y obtuvieron dos escaños: uno por A Coruña y otro por Pontevedra. El debate será a las 21,30 horas del martes 5 de febrero en el renovado estudio 300 de San Marcos. Los moderadores serán la redactora jefa, Marta Darriba, y el subdirector del Área de Información y Documentación de la CRTVG, Alejandro López. Según informa la Corporación, el debate constará de tres bloques temáticos que se estructurarán de la siguiente manera: un primero sobre políticas económicas y presupuestarias, en el que se hablará de empleo, industria y transición ecológica; un segundo sobre políticas sociales y financiación del bienestar, que incluye educación, sanidad, igualdad y lengua; y un tercero de modelo institucional para hablar de pactos, gobernabilidad y la voz de Galicia en el Estado. Los cinco candidatos han recibido este lunes una invitación formal firmada por el director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo. En esta misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, invita a los partidos a designar a uno o a dos representantes para una reunión preparatoria del debate que se celebrará en San Marcos este viernes, día 26, a las 16,30 horas. CONSULTA DE RTVE La Junta Electoral emitió el sábado un acuerdo después de que Radiotelevisión Española (RTVE) les consultase sobre cómo debía tratar en su plan de cobertura del 18F a Sumar y a Podemos, porque a las generales habían acudido en coalición. RTVE entendía, en base a una instrucción del año 2011, que ambas formaciones son un "grupo político significativo" porque "en recientes procesos electorales" obtuvieron más del 5% del voto válido. El pasado 23 de julio, la coalición Sumar obtuvo un 10,92% en el total de las cuatro provincias gallegas. Radiotelevisión Española argumenta que el porcentaje que obtuvo conjuntamente esta candidatura se debe repartir a la mitad, con un 5,46% cada una. En concreto, considera que había dos partes en la coalición que ahora se dividen: por un lado, la candidatura de Sumar hereda lo que corresponde a Esquerda Unida y Equo --se considera que Movemento Sumar Galicia es un partido de nueva creación, que se registró oficialmente como tal el 13 de diciembre de 2023--; y, por otro, la candidatura de Podemos hereda la parte de Podemos y Alianza Verde. LA BARRERA DEL 5% DEJA FUERA A VOX Tras esta consulta, la Junta Electoral de Galicia muestra su "aquiescencia" a los criterios formulados por RTVE y, en base a ello, la CRTVG entiende ahora que a su debate debe invitar no solo a las tres fuerzas con representación actual en el Parlamento --PP, BNG y PSdeG--, sino también a Sumar y Podemos por ser partidos "significativos". Es más, el ente autonómico explica en un comunicado que no invitó a más formaciones porque en las elecciones posteriores a las autonómicas del 2020 no hubo ninguna que superase el 5% del voto. Esto deja fuera a Vox porque, aunque sí acudió el debate de hace cuatro años, en las generales de 2023 que se toman como referencia obtuvo un 4,79% en Galicia. Fuentes de esta formación, cuyo candidato a la Xunta es el vigués Álvaro Díaz-Mella, ratifican a Europa Press que recurrirán esta decisión. En el caso de DO, partido de Jácome que consiguió vencer las municipales celebradas en mayo de 2023 en Ourense, solo se presenta por esta provincia y no acudió a las generales. Cabe recordar que el debate organizado por la TVG hace cuatro años, para las últimas gallegas, fue a siete: PP, BNG, PSdeG, Galicia en Común-Anova Mareas, Marea Galeguista, Ciudadanos y Vox. REUNIÓN DE PARTIDOS ESTE MARTES Al margen de las propuestas que han partido de la CRTVG y de otros medios de comunicación, este martes está prevista una reunión a mediodía en el hotel compostelano Puerta del Camino en el que los responsables de campaña y dirigentes de varios partidos analizarán la coyuntura de los debates electorales previos al 18 de febrero. Inicialmente, el PPdeG se había puesto en contacto con BNG, PSdeG y Sumar, al entender que fueron los que consiguieron representación en las últimas generales. Los socialistas habían puesto sobre la mesa la fecha del 23, que fue aceptada por los populares, y fuentes de los diferentes partidos confirmaron su intención de asistir. Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que, una vez que se ha pronunciado la junta electoral, los populares han optado por invitar también a Podemos. COBERTURA DE RTVE La duda que elevó RTVE a la Junta Electoral, y que luego sirvió de base a la CRTVG para plantear su debate, era sobre cómo debía tratar a Sumar y Podemos en su plan de cobertura de cara al 18F. Así, como RTVE atribuye a cada partido el mismo porcentaje de voto en las generales de 2023 --un 5,46%--, cree que debe adoptar otro criterio para establecer los tiempos y el orden en que se deben hacer las entrevistas, entre otros aspectos. En este sentido, Radiotelevisión Española sí ha tenido en cuenta el resultado de las autonómicas del 12 de julio de 2020, en el que este espacio político concurrió conjuntamente bajo la denominación Galicia en Común-Anova Mareas. Esta coalición incluía a Podemos, Esquerda Unida y Anova, formación nacionalista que en 2024 ha rechazado concurrir y pedirá el voto para el BNG. Equo, por su parte, se había presentado en solitario. Galicia en Común-Anova Mareas se quedó fuera del Parlamento en 2020 con 51.630 votos que RTVE considera que, a efectos de su plan informativo para los comicios de este año, se deben repartir entre tres a partes iguales, a razón de 17.210 votos cada uno, entre Podemos, Sumar --heredera de Esquerda Unida-- y Anova. No obstante, Radiotelevisión Española ha decidido que va a dedicar más tiempo a la coalición de Sumar porque, aparte de los 17.210 votos de 2020 que le corresponden al repartir los de Galicia en Común-Anova Mareas, recoge también otros 956 que obtuvo Equo. En total, suman 18.166. Por lo tanto, la candidatura de Podemos cuenta con 17.120 apoyos del año 2020, ya que Alianza Verde, con la que va en coalición esta vez, está considerada de nueva creación. Anova, al que le corresponderían otros 17.120 votos, no concurrirá al 18F.