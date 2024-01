Junts seguirá negociando con el PSOE esta semana para reforzar la amnistía y blindar totalmente el terrorismo

18/10/2019 Un manifestante frente al fuego durante los disturbios, en Barcelona (España) a 18 de octubre de 2019. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

Junts seguirá negociando con el PSOE esta semana para reforzar la proposición de ley de la amnistía y blindar totalmente el terrorismo atribuido al independentismo catalán en los procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional, toda vez que la formación liderada por Carles Puigdemont teme que aún con las enmiendas aprobadas este martes en la Comisión de Justicia los jueces puedan evitar aplicar la ley que pretende amnistiar una década del 'procés', según han apuntado fuentes cercanas a la negociación. Las mismas fuentes han precisado que desde el partido entienden que el delito de terrorismo no está totalmente blindado con la modificación del artículo 2 de la proposición de ley, relativa a los casos que quedan excluidos de la amnistía. En este sentido, han indicado que aunque desde Junts consideran que este martes se ha dado un paso en una "buena dirección", todavía ven rendijas al texto. Según dichas fuentes, la intención de la formación catalana es cerrar dicha grieta antes del 30 de este mes para conseguir la mejor versión del texto, dado que no quieren correr el riesgo de que la proposición de ley como está redactada deje por fuera de la amnistía a personas que se han visto afectadas por causas judiciales relativas al independentismo catalán. Para Junts, los hechos que se atribuyen a las personas que han sido investigadas en las causas relativas a los Comités de Defensa de la República (CDR) y 'Tsunami Democràtic' no son constitutivas de un delito de terrorismo, sino acusaciones falsas. Además, aunque desde el partido entienden que con las modificaciones de este martes los encausados en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre 'Tsunami Democràtic' quedarían amnistiados, no se fían de que no surja otro procedimiento que pudiese verse excluido de la amnistía, han añadido las fuentes consultadas. Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Justicia permitirían dejar fuera de la amnistía solo los delitos de terrorismo que hayan sido cometidos con la intención de generar "violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario"; es decir, "siempre y cuando" hubiese una clara intención de matar o torturar. Según las fuentes consultadas, desde Junts ven con buenos ojos el camino recorrido hasta ahora, toda vez que inciden en que hace un mes era "impensable" que se asumiese la amnistía para los encausados en el procedimiento de 'Tsunami Democràtic'; de ahí que confíen en que hay margen de negociación hasta el 30 de enero. EL FILTRO DEL TC Las mismas fuentes han apuntado que los de Junts temían que con el apartado en el que se excluía de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando haya recaído sentencia firme" no pudiesen pasar el filtro del Tribunal de Constitucional ante un eventual recurso de inconstitucionalidad presentada por el PP o una cuestión de inconstitucionalidad planteada por los jueces. Según han precisado, ello porque la corte de garantías podría cuestionar que no se perdonase el terrorismo con sentencia firme y sí el terrorismo en fase de instrucción o sin sentencia firme. Tras las enmiendas aprobadas este martes, Junts entiende que el texto sí pasaría el filtro del Constitucional, según han añadido dichas fuentes.