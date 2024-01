Feijóo atacará a Sánchez con la educación y presumirá de los buenos resultados del PP en PISA con un acto en León

22/01/2024 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco García, durante un encuentro sobre 'La Fuerza del Municipalismo', en la sede del PP, a 22 de enero de 2024, en Madrid (España). El Partido Popular ha reunido a los alcaldes de los municipios de más de 50.000 habitantes y de capitales de provincia en una mesa de diálogo sobre 'La Fuerza del Municipalismo'. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, atacará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con la educación y presumirá de los buenos resultados del partido en el informe PISA con un acto en León este miércoles, al que asistirán alumnos con un excelente expediente académico, según han informado fuentes del partido. En el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022 --que elabora cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-- España obtuvo su peor resultado histórico en Matemáticas, también empeoró sus resultados en Lectura pero mejoró en Ciencia. Feijóo considera que España ha obtenido unos "pésimos resultados" en el informe PISA y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en vez de centrarse en analizar las causas de ese resultado, diga que se soluciona "con 500 millones de euros". A su entender, "quizá" habría que preguntarse "si lo que falla es el modelo". En concreto, Sánchez anunció este domingo un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para los próximos Presupuestos Generales del Estado que afectará a cerca de cinco millones de alumnos. Fuentes del Gobierno indicaron que tendrá una dotación superior a los 500 millones de euros para toda la legislatura, aunque el importe exacto todavía no está cerrado. ACTO CON MAÑUECO Y ALUMNOS BRILLANTES EL MIÉRCOLES El jefe de la oposición Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno "en un mitin" del PSOE diga que "va a solucionar los problemas de matemáticas y de comprensión lectora". A su entender, "la educación no se resuelve en un mitin sino con un modelo adecuado". "Hemos tenido unos pésimos resultados en el informe PISA y entonces esto lo solucionamos pues con 500 millones de euros. Quizás habría que preguntarse por qué hay comunidades autónomas que siempre están arriba en el informe PISA y hay otras que siempre están abajo y ver la ideología de cada una de esas comunidades autónomas y llegar a alguna conclusión. Y quizás también habría que preguntarse si lo que falla es el modelo, no fallan otras cuestiones", ha recalcado Feijóo durante su intervención en el X Foro de Innovación Turística Hotusa Explora. Feijóo sacará pecho de la política educativa del PP en comunidades como Castilla y León. Por eso, ha organizado este miércoles un acto en León al que asistirán profesores y alumnos con un "brillante" perfil académico, según fuentes del PP. El acto tendrá lugar en León y asistirá al mismo el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, quien dijo el pasado mes de diciembre que el resultado del informe PISA demuestra que en su región "se sabe hacer bien las cosas", pero debe ser un "impulso" para aumentar la exigencia. ESTE MARTES UN ACTO SOBRE ADICIONES TECNOLÓGICAS Paralelamente, Feijóo asistirá este martes a un centro de adiciones tecnológicas en Madrid, uno de los temas en los que el PP puso el foco en las últimas elecciones. Los 'populares' consideran que hay que proteger a los menores del contenido peligroso en redes sociales, no solo de la pornografía. La pasada semana, Sánchez anunció una ley integral para proteger a los menores del porno en Internet. "Ahora que parece que (a Sánchez) le preocupa la protección de los menores en el acceso a contenidos digitales, asunto que el Partido Popular lleva mucho tiempo reclamando. Pues que nos copien bien", pidió Feijóo al jefe del Ejecutivo. "Protegeremos a los menores en entornos digitales. Impulsaremos la implantación de procedimientos de verificación de edad verdaderamente eficaces para el acceso de menores a redes sociales y para evitar su acceso a páginas pornográficas, violentas o que comporten riesgo para el menor. Dotaremos a los padres de herramientas para su consentimiento expreso en el acceso de sus hijos menores a redes sociales", reza textualmente el programa con el que el PP se presentó a las generales de julio.