El subdelegado espera detenciones tras las pateras con 82 personas, un fallecido y hachís intervenidas en Adra (Almería)

25/04/2023 El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha manifestado este martes que si bien aún no se han producido detenciones tras la oleada de pateras registradas el pasado sábado en Adra, cuando llegaron a las costas un total de 82 personas a bordo de distintas embarcaciones con un fallecido, cuyo cuerpo se rescató del mar, y unos 20 kilos de hachís, sí que se espera "tener resultados próximamente, puesto que se está trabajando en ello". "No se ha producido ninguna detención, sí que es cierto que hay información que vincula el tráfico de personas con el tráfico de sustancias estupefacientes y en esa lucha, pues evidentemente vamos a continuar", ha indicado el subdelegado a preguntas de los medios en relación a las intervenciones llevadas a cabo durante el fin de semana. La operación efectuada en Adra, donde se registraron en torno a cinco pateras a lo largo de la jornada del sábado, permitió a los agentes en la zona intervenir, al menos, seis fardos con una cantidad que ronda los 20 kilos de hachís, además de unas 50 garrafas de combustible empleadas para el suministro de las zódiac en las que se realizaron los viajes, alguna de las cuales fueron incautadas. El máximo representante de Gobierno en la provincia ha reconocido un cambio de "dinámica" en las mafias que trafican con personas que tratan de entrar de forma irregular en el país en base al "momento" y el "punto de la península" por el que tratan de acceder, dado que la presencia de lanchas rápidas que transportan personas y estupefacientes que, tras descargar en las costas, se adentran de nuevo en el mar se ha acentuado "en los últimos meses" en la zona del Poniente almeriense. "Anteriormente no se producía y hace que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad precisen de otra dinámica de actuación para luchar contra las mafias, contra las personas que trafican con seres humanos", ha manifestado Martín quien, no obstante, ha querido "poner en valor la grandísima labor" de los agentes, cuyos "medios materiales" están en "máximos históricos", según ha asegurado en virtud de la cobertura de la actual relación de puestos de trabajo que, que "ronda el 99%". Martín, quien ha incidido en las ofertas de empleo público realizadas para incorporar agentes a las plantillas, ha apuntado además las dificultades para "perseguir" y "acabar" con las actuaciones criminales de este tipo a las que se ha respondido con operaciones policiales que han dado lugar "a la desarticulación de distintas tramas que se estaban lucrando de este tráfico de personas". Frente a ello, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han criticado la falta de medios "materiales", "personales" y "legales" para poder hacer frente a las mafias migratorias tras este último episodio de "narcolanchas" empleadas a su vez para favorecer el tráfico irregular de personas.