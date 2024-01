El juez Eloy Velasco pide "dejar trabajar" a los jueces tras la crítica de Ribera a García Castellón

22/01/2024 El juez de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco en una conferencia en la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha defendido que "hay que dejar trabajar a los jueces, sobre todo si tienen pruebas", en referencia a la crítica de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al también juez de la AN Manuel García Castellón. Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios tras su conferencia 'Límites en la investigación de delitos sexuales con IA entre menores' organizada por la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) durante un seminario sobre ciberdelincuencia. "Hay que leerse las resoluciones judiciales antes de meter a los jueces en campaña", según Velasco, que ha equiparado los jueces a los médicos, y ha pedido que les dejen operar y se vea después de si han curado o no el cáncer. El viernes, Ribera reprochó al juez que instruye 'Tsunami Democràtic' (causa en la que está investigado por presunto terrorismo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont) su "querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles" como el actual, cuando se está tramitando la ley de amnistía, con Puigdemont como uno de los beneficiados. El mismo viernes, la Sala de lo Penal de la AN defendió a García Castellón, negando que actúe con "una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía".