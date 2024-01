El Gobierno ve "bien" la denuncia de Sudáfrica a Israel, pero cree que no es suficiente y reclama un estado palestino

20/01/2024 La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la convención política del PSOE, a 20 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). El PSOE celebra durante el fin de semana su Convención Política bajo el lema 'Impulso de país'. Durante el encuentro, que se celebra durante el fin de semana, el PSOE busca actualizar su ideario con una serie de resoluciones que marcan los cuatro años de legislatura. Además, la cita supone apoyo al PSdeG para las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero, y también para las elecciones europeas de este año. La convención ha reunido a numerosos políticos del partido entre ministros, dirigentes territoriales y delegados de cada federación, además del secretario general y presidente del Gobierno. El encuentro se celebra el mismo día que la XXVI jornada interparlamentaria del PP en Ourense. POLITICA Gustavo de la Paz - Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la denuncia que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio en el marco de sus ataques a la Franja de Gaza está "bien", pero ha apuntado que no es suficiente, recalcando que España aboga por un alto el fuego permanente y la creación de un Estado palestino. Así lo ha hecho en una entrevista concedida a Radio Círculo en el Círculo de Bellas Artes, donde ha añadido que, en el enfrentamiento en curso entre Israel y Hamás, no se necesita "una declaración de condena", aunque "simbólicamente" pueda ser "importante". La titular de la cartera de Defensa aboga por "máxima diplomacia". "La posición del Gobierno de España es un alto el fuego permanente y es imprescindible que se cree un Estado palestino para asegurar la paz", ha recalcado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez viene repitiendo su compromiso de reconocer a Palestina como Estado prácticamente desde el recrudecimiento de las hostilidades a raíz de la ofensiva lanzada por Hamás en octubre. Quiere hacerlo aunque no se alcance un acuerdo a nivel europeo para materializarlo en bloque, pero intenta el "consenso" con los socios comunitarios. Robles ha ahondado en las críticas a la magnitud de los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Si bien cree que "tiene derecho a defenderse", como lo tiene Ucrania ante la agresión rusa, debe respetar "los límites de proporcionalidad". "El derecho de defensa no es ilimitado y cuando tú para defenderte lo que estás haciendo es atacar a una población civil si ningún tipo de respeto a sus Derechos Humanos, es evidente que eso es un acto absolutamente rechazable por la comunidad internacional", ha dicho.