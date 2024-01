El Gobierno responde a Feijóo por decir que no hay Constitución y le acusa de atacar lo que no controla

23/01/2024 La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 23 de enero de 2024, en Madrid (España). El Gobierno ha impulsado hoy, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa, que sustituye a las cestas de alimentos, "para que las familias no tengan que ir a las colas del hambre". Con este nuevo sistema, el Ejecutivo prevé llegar, a partir del próximo mes de abril de 2024, a unas 70.000 familias y a más de 100.000 personas. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo de atacar "a todo aquello que no puede controlar y que no gobierna", después de que afirmase que en España se está produciendo un proceso destituyente y que el país se queda sin Constitución por la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo. De este modo le ha echado en cara sus palabras al recordarle que esta misma semana van a aprobar definitivamente la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, "de una Constitución que según él no existe", ha señalado. Además ha afirmado que a Feijóo "se le llena la boca" en la defensa de las instituciones "y luego no deja de atacarlas" por ejemplo cuando dice que el Tribunal Constitucional "no es imparcial", según ha indicado. "Ataca al Congreso de los Diputados cuando dice que es un foro de chantaje gobernado por las minorías, ataca al Fiscal General del Estado cuando dice que es un miembro más del Gobierno. Y ataca a los partidos políticos cuando los quiere ilegalizar", ha relatado. Así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa ha señalado: "En definitiva, el señor Feijóo ataca a todo aquello que no puede controlar y que no gobierna", ha indicado a continuación. El Ejecutivo responde así después de que en la víspera Feijóo acusara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de abrir un proceso destituyente y llamara a los ciudadanos a reaccionar y salir a la calle contra lo que considera "degradación de la política" y esta "senda" que, a su juicio, es la "menos democrática" en 40 años.