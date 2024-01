Críticos de Vox hacen llegar un escrito a Abascal contra el candidato gallego y amenazan con pedir la baja

21/01/2024 El líder de Vox, Santiago Abascal (c), y el presidente de Vox en Pontevedra y cabeza de lista en las municipales de Vigo, Álvaro Díaz-Mella López (1d), tras la presentación de candidatos para las elecciones gallegas, en el Hotel Galicia Palace, a 21 de enero de 2024, en Pontevedra, Galicia (España). Abascal coincide hoy en Galicia con otros dos líderes estatales, el presidente del Gobierno, que se encuentra en la convención de su partido en A Coruña, y el líder del PP, que clausura la Interparlamentaria que los populares han organizado en Ourense. POLITICA Adrián Irago - Europa Press

Críticos de Vox que protestaron en el acto de presentación de candidatos del domingo en Pontevedra tuvieron la oportunidad de hacer llegar posteriormente al líder del partido, Santiago Abascal, un escrito en el que arremeten, en la línea de lo que hicieron en el propio acto, contra su aspirante a la Xunta de Galicia y presidente de la formación en Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella. Representantes de este colectivo de críticos en Pontevedra, que verían al general pontevedrés Antonio Budiño como candidato más adecuado, afirman no entender "absolutamente nada" de lo que ha podido sustentar la decisión de apostar por Díaz-Mella ante la cita con las autonómicas gallegas del 18 de febrero. Si el domingo habían trasladado a los periodistas presentes que ya habían hecho constar sus quejas por los cauces internos correspondientes, en el escrito formulado le acusan de llevar cuatro años "arruinando el partido en Pontevedra como presidente de la gestora provincial". Todo ello, recoge el escrito, al que ha accedido Europa Press, "viniendo precedido de una serie de traiciones, de incompetencias y de deslealtades". Los críticos, con sospechas incluso sobre su gestión económica, se quejan de que, lejos de haber sido "destituido" como, afirman, "han pedido reiteradamente las bases", se le haya nombrado candidato a presidente de la Xunta. AMENAZAN CON PEDIR LA BAJA "Es muy difícil seguir ayudando al partido con estas decisiones", lamentan, antes de advertir que si no se aparta a Díaz-Mella de la gestora tras el "estrepitoso fracaso" electoral que vaticinan el 18F, con "todo el dolor" de sus corazones, pedirán su baja como afiliados. "Los que defendemos al partido y a usted como líder, Don Santiago Abascal, los que amamos a España, los que queremos servirla y no servirnos de ella, los que conocemos la trayectoria del partido en Vigo, en Pontevedra y en Galicia, no entendemos absolutamente nada", recoge el escrito.