Andalucía aprobará este mes que los municipios puedan regular los pisos turísticos

Madrid, 23 ene (EFE).- El presidente andaluz , Juanma Moreno, ha anunciado este martes que el decreto en el que viene trabajando la Junta para dar a los ayuntamientos la capacidad de regular la actividad de las viviendas turísticas será aprobado antes de fin de mes.

Moreno y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, han participado en un panel del Foro Exceltur, celebrado en Madrid en la víspera del arranque oficial de Fitur, junto al director general de Hertz España y presidente de ANEVAL, Javier Díaz-Laviada; el presidente de Balearia, Adolfo Utor; y la consejera delegada de Riu Hotels & Resorts, Carmen Riu; moderados por el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda,

Juanma Moreno ha adelantado parte del contenido del decreto, que establecerá por ejemplo que el alta de las viviendas de uso turístico se comunicará al ayuntamiento para que se compruebe la legalidad urbanística.

También se incorpora la figura de empresa explotadora, para que la administración conozca quién gestiona los distintos servicios; se fijan nuevas exigencias en matera de habitabilidad; y se elevan todos los requisitos de confort.

"Lo que queremos es darle un protagonismo a los ayuntamientos, que son los que tienen la queja de los vecinos, reconocerles una autoridad", ha explicado.

El jefe del ejecutivo andaluz se ha referido al turismo como un sector "crucial" para su comunidad, con un impacto de en torno a 25.000 millones de euros, y ha dicho tener para este año una visión "razonablemente optimista".

Sus objetivos en este ámbito, ha enumerado por este orden, son la sostenibilidad -"si no es sostenible no va a haber turismo"-; la apuesta por una industria basada en el uso del dato; aumentar la conectividad, que fue muy afectada por la pandemia; y la colaboración y la cogobernanza con el sector.

"Se tiene que trabajar con los actores principales, con las empresas, sobre todo en las decisiones estratégicas, no se pueden tomar decisiones estratégicas que no sean consensuadas con el sector, sería un grave error a presente y a futuro", ha argumentado.

Por su parte, Marga Prohens ha dicho que el suyo es un gobierno "orgulloso" de ser una comunidad turística y que vive del turismo y ha asegurado que no va a pedir perdón por ello.

La jefa del gobierno balear ha afirmado que el turismo en su comunidad "es mucho más que un sector, es un sistema", pero tiene que convivir con un terreno que es "pequeño, frágil y que tiene que estar protegido", por lo que son necesarias "gestión y planificación".

Aunque ha apuntado que un 25 % de las plazas turísticas de Baleares han surgido en los últimos 8 años y eso "no es sostenible", y que las islas no tienen unas infraestructuras adaptadas a ese crecimiento, no solo turístico sino poblacional, se ha mostrado convencida de que "gestionar no pasa por el intervencionismo, por prohibir", y por eso va a levantar la moratoria turística.

Respecto a las viviendas de uso turístico, ha recordado que los Consells insulares tienen ahora potestad para precintar pisos ilegales y que "eso manda un mensaje" a quienes ejercen esa actividad al margen de la normativa. EFE

esv/aam