Almeida critica que el Gobierno quiera vender ahora que se aprobará una "amnistía light"

27/07/2023 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 27 de julio de 2023, en Madrid (España). La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde o de la alcaldesa, colabora de forma colegiada en la función de dirección política y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que le atribuyen las Leyes. Se reúnen semanalmente. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que el Gobierno de España quiere vender que se va a aprobar una Ley de Amnistía "light o recortada" y considera que es "un trato de favor escandaloso" hacia el independentismo. "Vivimos en una situación de anormalidad institucional en la que el Estado de Derecho se ve constantemente socavado", ha afirmado el alcalde en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, a la vez que ha señalado que el informe de los letrados de la Comisión de Justicia debería haber supuesto la "paralización automática" de la tramitación de la ley. "Pero ahora vamos al siguiente escenario que maneja el Gobierno de la Nación, que va a tratar de vendernos a los españoles que esto no es la amnistía que quería Junts, ni que quería Esquerra Republicana de Cataluña, sino que es una amnistía light o una amnistía recortada. Eso no es así. La amnistía no es una amnistía cepillada y recortada, es un trato de favor escandaloso entre unos políticos que están redactando una ley que les beneficia a sí mismos con unos políticos que les beneficia porque siguen formando parte del Gobierno de España", ha criticado el alcalde de Madrid. Considera, además, que calificar al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "exiliado" es un "insulto a la inteligencia" de los españoles. "No es un exiliado, no ha tenido que huir por motivos políticos. Huye porque quebrantó la legalidad constitucional el 1 de octubre y, que por tanto cometió una serie de delitos por los que han sido condenados", ha recordado. A ello, ha añadido que el Gobierno de España pasa "de pantalla en pantalla" para que se vaya normalizando "lo que jamás debería ser normal en un Estado de Derecho". "No podemos olvidar que jamás pensamos lo que estamos viviendo ni a la velocidad que lo estamos viviendo en España en estos momentos", ha trasladado. Sobre el acuerdo con Junts y Esquerra que contempla la vuelta de empresas que salieran de Cataluña por el procés, el regidor ha expresado que no tiene ninguna duda de que se van a tomar medidas para favorecer que las sedes de las empresas pueden volver a Cataluña y que haya "una intromisión en el libre mercado que es fundamental dentro de la economía española".